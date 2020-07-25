Лицо недели ⟩ Зарплата раздора

Зарплата Илиссон превышает обнародованные доходы председателя окружного суда Виллема Лапимаа (6745 евро), премьер-министра Юри Ратаса и председателя Госсуда Виллу Кыве (6661 евро). Зарплата президента Керсти Кальюлайд выросла с 1 апреля до 6661 евро.

В Министерстве образования столь высокую зарплату объяснили тем, что на главу нового департамента будет возложена очень большая ответственность за объединение и запуск столь важного учреждения. Ранее ту же работу выполняли четыре разных учреждения, каждый из которых имел своего руководителя.

По словам самой Иллисон, она хочет превратить департамент в организацию, которая будет открыта для ученика, учителя, директора школы, молодежного работника и местного самоуправления, будет ценить сотрудничество и будет ориентирована на успех.

Политики по-разному оценили эту новость. Так, председатель коалиционной партии «Отечество» Хелир-Вальдор Сеэдер не стал касаться конкретно этого казуса, но сказал, что политика зарплат в публичном секторе всегда была скособочена. По мнению реформиста и члена Рийгикогу Юргена Лиги, неправильно, когда подчиненный министра зарабатывает значительно больше него.

Премьер-министр Юри Ратас сказал в эфире передачи Vox Populi радио Kuku, что, по его мнению, данная сумма слишком высока для госсектора, а также добавил, что государственный сектор в вопросах зарплат не должен опережать частный.

Реакция общественности в данной ситуации вполне ожидаема: создается некий новый департамент, задачи которого не до конца понятны, зато новоиспеченному главе готовы платить 6900 евро брутто. Но можно ли при таких исходных данных делать выводы о том, какая зарплата является нормальной, а какая — завышенной?

Если исходить из того, что речь идет об объединении под одной крышей нескольких учреждений, у каждого из которых в настоящее время есть свой руководитель, который, скорее всего, за свою работу получает не минимальную зарплату, быть может, столь высокий оклад Иллисон оправдан. Или нет?

А если новой главе департамента удастся хорошо справиться с поставленными задачами и хотя бы немного изменить сферу образования образования Эстонии в лучшую сторону, можно ли будет говорить о том, что предложенный ей оклад был нормальным? Или чужая зарплата всегда будет казаться слишком большой?