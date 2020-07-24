Государство придумало, как помочь фермерам, но это никого не заинтересовало

Хотя в целом предприниматели обычно с большим энтузиазмом расхватывают государственные субсидии, особенно во время кризиса, недавно правительство разработало меру, которая оставила целевую группу совершенно равнодушной, пишет Postimees.
Речь идет об узконаправленной компенсации заработной платы фермерам, которая родилась на гребне проблем с нехваткой рабочей силы по сбору клубники. Границы были закрыты, украинцы не могли въехать в страну, клубнике грозило сгнить в поле. Предприниматели и общественность ожидали, что правители что-то сделают.
Тогда министр сельского хозяйства Арво Аллер, министр социальных дел Танель Кийк и представители Кассы по безработице выдвинули идею: государство платит половину зарплаты садоводам, занимающимся выращиванием ягод, орехов или фруктов, если те нанимают эстонца, который не работал по крайней мере три месяца. Они хотели создать впечатление беспроигрышной ситуации, когда долгосрочные безработные, наконец, начинают получать зарплату, а проблемы производителей клубники решаются.
В действительности же не произошло ни того, ни другого. Из данных Кассы по безработице выясняется, что с июля, когда открылся раунд поддержки, только три компании обратились за компенсацией для четырех сотрудников: два трудовых договора в Вырумаа и два в Валгамаа сроком на два-три месяца.
Для сравнения: общую компенсацию заработной платы от Кассы по безработице, которая считается одной из наиболее успешных мер по обузданию коронакризиса, в первые три недели запросили более 6000 компаний для более чем 32 000 человек.
Что представляет собой компенсация зарплаты для производителей ягод?
Дотации выплачиваются производителям ягод, орехов или других фруктов, если они нанимают на работу зарегистрированного безработного, который был безработным в течение последних трех месяцев или временно работал менее 30 дней в течение этого периода.
Размер пособия за один месяц составляет 50 процентов от брутто-зарплаты, выплачиваемой работнику, но не более минимальной зарплаты, которая в этом году составляет 584 евро.
За наём одного безработного предприятию выплачивается субсидия на заработную плату на срок до трех месяцев. Пособие выплачивается только на зарплату, из которой удержаны выплаты по страхованию от безработицы.
Пособие будет выплачиваться до конца 2020 года и оценивается в 600 000 евро. Согласно прогнозу, благодаря новой мере работу могут получить до 750 безработных.
Производители клубники, которые были основной целевой группой этой меры помощи, с самого начала говорили, что пособие - полная чушь. «Проблема не в том, что мы не платим зарплату, а в том, что нет людей, которые бы выполняли эту работу», - подтвердила глава Эстонского союза производителей клубники Элке Лиллеметс. Тем более, что к настоящему времени двери для трудящихся-мигрантов открыты, что еще больше снижает интерес к поддержке.
Глава Сельскохозяйственно-торговой палаты Роомет Сырмус считает, что само по себе правильно, что государство пытаться помочь долговременным безработным. Беда в том, что поддержка производителей ягод придумывалась в спешке и спустя рукава. Он указал на два проблемных места: «С одной стороны, целевая группа была слишком узкой и ограничивалась производителями ягод, орехов и фруктов. С другой стороны, пособие выплачивалось только за наем долговременных безработных, хотя было известно, что им не хватает интереса или навыков. Можно было бы поддержать наем всех безработных».
Пресс-секретарь Кассы по безработице Лаури Кооль добавил, что, как и в рыночной экономике, у товара или услуги должен быть потребитель. «На данный момент кажется, что для этой услуги нет потребителя. Возможно, фермеры нашли рабочую силу в другом месте и услуга больше не нужна», - предположил он.
Почти несуществующий интерес фермеров ставит вопрос о том, зачем политики вообще предложили эту меру. Танель Кийк сказал, что, поскольку мера была запущена только в начале месяца, пока рано делать окончательные выводы. «Несомненно, использование меры будет сокращено за счет открытия границ, позволившего снова использовать сезонных работников из-за рубежа», - признал он.
Министр сельской жизни Арво Аллер заявил, что фермеры надеялись на прибытие трудовых мигрантов, потому что так проще. «Компенсация заработной платы была бы более эффективной, если бы вообще не было иностранной рабочей силы», - отметил он. Кроме того, министр отметил, что, поскольку речь идет о новом пособии, для его проработки потребуется время.
"Мы считаем, что каждая предложенная мера стоит того. Если не попробуешь, не узнаешь", - сказал Аллер.
Тем не менее, как Касса по безработице, так и сам Аллер, прогнозируют, что бюджет пособия в размере 600 000 евро, вероятно, не будет использован. Работу предполагалось предложить максимум 750 долговременным безработным. По мнению Кассы по безработице, этого также, вероятно, достичь не удастся.
Сколько денег было потрачено на IT-системы пособия и прочую подготовку? К счастью, ничего особенного. «Мы смогли выстроить его на основе одной из предыдущих мер поддержки - просто были добавлены новые критерии, а старые закрыты», - прокомментировал Лаури Кооль. Конечно, было потрачено рабочее время людей, но, по данным Кассы по безработице, отдельных расходов не было.
Производитель яблок: долговременные безработные ждут гражданской зарплаты
Управляющий расположенного в Ряпина яблочного хутора Халика Лаури Касванд сказал, что субсидирование заработной платы фермерам является не имеющей особого смысла мерой поддержки, призванной успокоить общественность.
Оценка Касванда основывалась на государственной статистике рабочей силы, согласно которой в Эстонии насчитывается около 30 000 долговременных безработных. «Треть из них - люди с ограниченной трудоспособностью. Одна треть - это те, кто уже получает пособия и у которых есть различные причины не работать - они подвергаются уголовному наказанию, живут на нелегальные доходы или ухаживают за близким человеком. Фактически, только оставшаяся треть может быть нанята, но в основном это живущие в Харьюмаа люди из сферы туризма и общественного питания», - объяснил Касванд.
Работая в сельской местности, Касванд знает, что нанять человека, который долгое время отсутствовал на рынке труда, нелегко. «Каждый год Касса по безработице присылает одних и тех же лиц. Я отправлял им трудовые договоры, но год от года они просто не приходят. В какой-то момент я перестаю отправлять», - рассказал Касванд, по словам которого, предприниматели, работающие в сельской местности, по сути, знают безработных в лицо.
«Безработные - это определенно социальная проблема для государства, которая должна быть решена. Но ее нужно распутывать с другого конца. Сейчас у нас есть долгосрочные безработные, которые скорее ждут зарплату гражданина или планируют пойти на работу», - заключил Касванд.