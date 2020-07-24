Государство придумало, как помочь фермерам, но это никого не заинтересовало

Речь идет об узконаправленной компенсации заработной платы фермерам, которая родилась на гребне проблем с нехваткой рабочей силы по сбору клубники. Границы были закрыты, украинцы не могли въехать в страну, клубнике грозило сгнить в поле. Предприниматели и общественность ожидали, что правители что-то сделают.

Тогда министр сельского хозяйства Арво Аллер, министр социальных дел Танель Кийк и представители Кассы по безработице выдвинули идею: государство платит половину зарплаты садоводам, занимающимся выращиванием ягод, орехов или фруктов, если те нанимают эстонца, который не работал по крайней мере три месяца. Они хотели создать впечатление беспроигрышной ситуации, когда долгосрочные безработные, наконец, начинают получать зарплату, а проблемы производителей клубники решаются.

В действительности же не произошло ни того, ни другого. Из данных Кассы по безработице выясняется, что с июля, когда открылся раунд поддержки, только три компании обратились за компенсацией для четырех сотрудников: два трудовых договора в Вырумаа и два в Валгамаа сроком на два-три месяца.

Для сравнения: общую компенсацию заработной платы от Кассы по безработице, которая считается одной из наиболее успешных мер по обузданию коронакризиса, в первые три недели запросили более 6000 компаний для более чем 32 000 человек.

Что представляет собой компенсация зарплаты для производителей ягод?

Дотации выплачиваются производителям ягод, орехов или других фруктов, если они нанимают на работу зарегистрированного безработного, который был безработным в течение последних трех месяцев или временно работал менее 30 дней в течение этого периода.

Размер пособия за один месяц составляет 50 процентов от брутто-зарплаты, выплачиваемой работнику, но не более минимальной зарплаты, которая в этом году составляет 584 евро.

За наём одного безработного предприятию выплачивается субсидия на заработную плату на срок до трех месяцев. Пособие выплачивается только на зарплату, из которой удержаны выплаты по страхованию от безработицы.

Пособие будет выплачиваться до конца 2020 года и оценивается в 600 000 евро. Согласно прогнозу, благодаря новой мере работу могут получить до 750 безработных.