Самолет. Иллюстративное фото. ФОТО: Shutterstock

Россия с 1 августа запустит международные рейсы из аэропортов Москвы, Московской области, Петербурга и Ростова-на-Дону, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

"С 1 августа будут выполняться из аэропортов Москвы, Московской области, Петербурга и Ростова-на-Дону. Это решение также позволит нам ускорить возвращение граждан из-за рубежа", - сказал Мишустин в эфире "России 24".

С 1 августа будут возобновлены рейсы в Великобританию, Турцию и Танзанию, уточнила вице-премьер Татьяна Голикова. Она возглавляет оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Штаб работает над расширением списка стран для возобновления рейсов, добавила Голикова.

Россия прекратила все международные авиарейсы с 27 марта из-за пандемии. Это не коснулось чартерных и так называемых вывозных рейсов.

О том, что министерство транспорта и связи Турции договорилось с Россией о возобновлении авиасообщения между странами, еще 15 июля сообщало Анатолийское агентство новостей. В Москве не подтверждали это.

Голикова 10 июля сообщила, что переговоры о возобновлении международного авиасообщения в России предполагается начать 15 июля. Она называла критерии, после выполнения которых может быть возобновлено авиасообщение.

"Первое и главное - это принцип взаимности, на котором и ранее осуществлялось и, мы считаем, что должно и впредь осуществляться международное авиационное сообщение", - говорила она. Речь идет о том, чтобы возобновлять полеты в страны, которые готовы принимать рейсы из России. Второй критерий - низкий уровень распространения коронавируса.

9 июля Роспотребнадзор предложил министерству транспорта и Росавиации открыть авиасообщение с 13 странами, сообщали СМИ. На первом этапе предлагалось востановить рейсы в Великобританию, Германию, Данию, Италию, Нидерланды, Норвегию, Польшу, Финляндию, а также в Китай, Монголию, Вьетнам и Шри-Ланку.

Список этот стран вызвал резкую критику со стороны туроператоров.

"Неоднократно сообщалось, что помимо эпидобстановки для открытия авиасообщения с зарубежными странами будет важен принцип взаимности. Предложенные Роспотребнадзором государства этому принципу не соответствуют. Так, Китай не готов пока принимать россиян, равно как и страны ЕС, не включившие Россию в "зеленый список", - говорилось в заявлении Ассоциации туроператоров России.