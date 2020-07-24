Пт, 24.07.2020
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В продажу поступила самая маленькая дача в Эстонии

Mikrosuvila.

ФОТО: KV.EE

В деревне Пухму Ярвеского уезда продается дача, которую можно считать одной из самых маленьких в Эстонии, пишет Kodustiil

На приятном озелененном участке площадью 10 331м2 находятся два миниатюрных строения. Домики словно для гномиков - 15 квадратных метров! Но зачем больше - ведь летом вся жизнь проходит на участке!

Микродача.

ФОТО: KV.EE

Так называемое главное здание на участке состоит из двух помещений: бани и предбанника с уголком для гриля. Другое строение - крошечный сарай. Пресную воду можно набрать из колодца на участке. Имеется и биотуалет.

Предбанник с грилем.

ФОТО: KV.EE

Ближайший магазин, равно как и пляж, находятся на расстоянии пяти километров. Стоит дача 29 900 евро. Объявление о продаже находится ЗДЕСЬ.

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