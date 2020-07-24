Сием: 5G-сеть будет нужна уже в ближайшем будущем

По словам министра внешней торговли и ИТ Рауля Сиема, сейчас потребителям достаточно возможностей 4G-сети, но 5G-сеть уже в ближайшем будущем потребуется населению, провайдерам публичных услуг и устройствам.
В четверг Сием встретился в рамках публичной консультации по распоряжению об изменении первого конкурса на 5G-частоты с предприятиями связи, чтобы получить обзор хода обсуждений на текущий момент, сообщило Министерство экономики и коммуникаций.
«Коммуникационные предприятия в один голос сказали, что требования наших потребителей и объем переданных данных растут с каждым днем, особенно в связи с возросшей на данный момент удаленной работой», - отметил Сием.
Хотя министр признал, что вопрос о распределении частот обсуждается дольше, чем планировалось, и привел к разногласиям, он настроен оптимистично. «Я вижу по вчерашней встрече, что мы вскоре достигнем результата, благодаря которому мы в будущем сможем запустить разработку эстонской 5G-сети», - сказал министр.
В середине июня Сием решил продлить публичные консультации по распоряжению об изменении первого конкурса на 5G-частоты (3,6 GHz). Обратная связь от предприятий связи принимается до 31 июля 2020 года.
Согласно предложению министра, зону покрытия 3410–3800 МГц разделят на четыре равных разрешения на частоты (вместо трех, как планировалось ранее), главная цель — поощрить конкуренцию.