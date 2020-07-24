Сием: 5G-сеть будет нужна уже в ближайшем будущем

В четверг Сием встретился в рамках публичной консультации по распоряжению об изменении первого конкурса на 5G-частоты с предприятиями связи, чтобы получить обзор хода обсуждений на текущий момент, сообщило Министерство экономики и коммуникаций.

«Коммуникационные предприятия в один голос сказали, что требования наших потребителей и объем переданных данных растут с каждым днем, особенно в связи с возросшей на данный момент удаленной работой», - отметил Сием.

Хотя министр признал, что вопрос о распределении частот обсуждается дольше, чем планировалось, и привел к разногласиям, он настроен оптимистично. «Я вижу по вчерашней встрече, что мы вскоре достигнем результата, благодаря которому мы в будущем сможем запустить разработку эстонской 5G-сети», - сказал министр.

В середине июня Сием решил продлить публичные консультации по распоряжению об изменении первого конкурса на 5G-частоты (3,6 GHz). Обратная связь от предприятий связи принимается до 31 июля 2020 года.