Картина дня: проблемы иностранных студентов, Россия возобновляет международные авиарейсы и сокращения на предприятиях

Государство придумало, как помочь фермерам, но это никого не заинтересовало

Хотя в целом предприниматели обычно с большим энтузиазмом расхватывают государственные субсидии, особенно во время кризиса, недавно правительство разработало меру, которая оставила целевую группу совершенно равнодушной. Читать далее...

Зараженный коронавирусом посещал спа, ночные клубы, кинотеатры и различные магазины

Житель Тарту с подтвержденным тестом на коронавирус посещал спа, ночные клубы, кинотеатры и различные магазины. По данным Департамента здравоохранения, такое безответственное поведение может спровоцировать новую вспышку коронавируса. Читать далее...

Таблица: кто в Эстонии сокращает больше всего работников?

Новые данные о коллективных сокращениях показывают, что с момента введения чрезвычайного положения в Эстонии в результате коллективного сокращения потеряли работу почти 3000 человек, и это количество постоянно растет. Читать далее...

Оставшиеся за дверью ТТУ иностранные студенты: мы отказались от работы, кто за это ответит?

Мухаммед Шахроз Аббас и Юмна Фатима – одни из немногих, кто из-за распространения коронавируса не попадет в Таллиннский технический университет (ТТУ). По их словам, ситуация не их легких: многие поступившие в вуз студенты на родине отказались от работы и сделали инвестиции в Эстонии. «Кто ответит за это?» - недоумевают они.

Россия возобновляет международные авиарейсы с 1 августа

Россия с 1 августа запустит международные рейсы из аэропортов Москвы, Московской области, Петербурга и Ростова-на-Дону, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Читать далее...

Абсурдная ситуация: инициатива министра юстиции усложняет работу эстонских судов

Инициатива министра юстиции Райво Аэга - сделать закрытыми все данные судебных процессов - усложняет работу судов, поскольку приложение, созданное как раз для изучения таких данных, используется в повседневной работе судей, прокуроров и адвокатов. Читать далее...

Венецианка живет в Нарве, как в мечте

34-летняя Ирэн Масато-Рандоя, родившаяся недалеко от Венеции и преподающая английский язык в Нарвской эстонской гимназии уже пятый год, никогда не хотела жить в Италии. Читать далее...

Покинувшая российский вуз перуанка осталась за дверями Тартуского университета

Андреа Изабель Агила (20) приехала из Перу и живет в Тарту с августа 2019 года. Она прошла интенсивные курсы эстонского языка. Девушка также говорит свободно по-русски, потому что училась в России в Тверском университете и поступала в Санкт-Петербургский государственный университет, однако ни одного из них она не окончила. Читать далее...

Исследование: рейтинги партий вернулись на докризисный уровень

Согласно опросу, проведенному исследовательской компанией Kantar Emor, докоронакризисная ситуация в рейтингах партий восстановилась. Рейтинг с 31 процентом уверенно возглавляет Партия реформ, восстановившая свой уровень докризисной поддержки. Читать далее...

Специалист разъясняет: как распознать мошенников, выдающих себя за банковских работников