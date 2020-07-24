Картина дня: проблемы иностранных студентов, сокращения на предприятиях и Россия возобновляет международные авиарейсы

Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 24 июля.
Оставшиеся за дверью ТТУ иностранные студенты: мы отказались от работы, кто за это ответит?
Мухаммед Шахроз Аббас и Юмна Фатима – одни из немногих, кто из-за распространения коронавируса не попадет в Таллиннский технический университет (ТТУ). По их словам, ситуация не их легких: многие поступившие в вуз студенты на родине отказались от работы и сделали инвестиции в Эстонии. «Кто ответит за это?» - недоумевают они.
Таблица: кто в Эстонии сокращает больше всего работников?
Новые данные о коллективных сокращениях показывают, что с момента введения чрезвычайного положения в Эстонии в результате коллективного сокращения потеряли работу почти 3000 человек, и это количество постоянно растет. Читать далее...
Россия возобновляет международные авиарейсы с 1 августа
Россия с 1 августа запустит международные рейсы из аэропортов Москвы, Московской области, Петербурга и Ростова-на-Дону, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Читать далее...
Государство придумало, как помочь фермерам, но это никого не заинтересовало
Хотя в целом предприниматели обычно с большим энтузиазмом расхватывают государственные субсидии, особенно во время кризиса, недавно правительство разработало меру, которая оставила целевую группу совершенно равнодушной. Читать далее...
Зараженный коронавирусом посещал спа, ночные клубы, кинотеатры и различные магазины
Житель Тарту с подтвержденным тестом на коронавирус посещал спа, ночные клубы, кинотеатры и различные магазины. По данным Департамента здравоохранения, такое безответственное поведение может спровоцировать новую вспышку коронавируса. Читать далее...
Абсурдная ситуация: инициатива министра юстиции усложняет работу эстонских судов
Инициатива министра юстиции Райво Аэга - сделать закрытыми все данные судебных процессов - усложняет работу судов, поскольку приложение, созданное как раз для изучения таких данных, используется в повседневной работе судей, прокуроров и адвокатов. Читать далее...
Венецианка живет в Нарве, как в мечте
34-летняя Ирэн Масато-Рандоя, родившаяся недалеко от Венеции и преподающая английский язык в Нарвской эстонской гимназии уже пятый год, никогда не хотела жить в Италии. Читать далее...
Покинувшая российский вуз перуанка осталась за дверями Тартуского университета
Андреа Изабель Агила (20) приехала из Перу и живет в Тарту с августа 2019 года. Она прошла интенсивные курсы эстонского языка. Девушка также говорит свободно по-русски, потому что училась в России в Тверском университете и поступала в Санкт-Петербургский государственный университет, однако ни одного из них она не окончила. Читать далее...
Исследование: рейтинги партий вернулись на докризисный уровень
Согласно опросу, проведенному исследовательской компанией Kantar Emor, докоронакризисная ситуация в рейтингах партий восстановилась. Рейтинг с 31 процентом уверенно возглавляет Партия реформ, восстановившая свой уровень докризисной поддержки. Читать далее...
Специалист разъясняет: как распознать мошенников, выдающих себя за банковских работников
В последние недели полиция и банки сообщают о случаях, когда людям звонят мошенники, которые выдают себя за банковских работников и пытаются заполучить личные данные, в том числе – доступ к интернет-банку и PIN-кодам. Руководитель подразделения Luminor в Эстонии по предупреждению финансовых преступлений Каарел Паабут дает советы, как не стать жертвой мошенников. Читать далее...
Исследование нашло ответ на вопрос, как спасти Пирита-теэ от пробок
Согласно результатам недавнего исследования, спасти дорогу Пирита-теэ от заторов могло бы развитие конкурентоспособного общественного транспорта наряду с ростом велосипедного движения и стабилизацией автомобильного движения. Читать далее...
Все сотрудники ночного клуба Hollywood потеряли работу
За последние две недели в Кассу страхования от безработицы сообщения о коллективном сокращении представили семь организаций и общее число сокращаемых составило в общей сложности 322 человека: в частности, работу потеряет весь обслуживающий персонал закрытого из-за связанных с распространением коронавируса ограничений ночного клуба Hollywood. Читать далее...
Из Эстонии в Великобританию снова можно въезжать без ограничений
Начиная с 28 июля при поездке из Эстонии в Англию больше не нужно соблюдать двухнедельную самоизоляцию. Читать далее...
Приезжие из 13 стран Европы должны с понедельника оставаться в Эстонии в самоизоляции
Исходя из уровня распространенности коронавирусной инфекции, с понедельника будет применяться двухнедельное ограничение свободы передвижения при поездках из Европы в Эстонию из Швеции, Люксембурга, Румынии, Болгарии, Андорры, Португалии, Испании, Хорватии, Бельгии, Монако, Чехии, Австрии и Швейцарии. Читать далее...
Зверское убийство кошки в Хаапсалу: полиция возбудила уголовное дело
Сегодня полиция возбудила уголовное дело в отношении мужчины, который в апреле этого года убил в Хаапсалу кошку. Читать далее...
Полиция ищет очевидцев трагического ДТП, в которое попали медики Пярнуской больницы
Обстоятельства произошедшей в среду в Рейу аварии с трагическими последствиями по-прежнему выясняются, для этого полиция просит помощи свдителей. По неподтвержденным данным, в аварию попали сотрудницы Пярнуской больницы. Читать далее...