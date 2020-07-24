Зараженный коронавирусом посещал спа, ночные клубы, кинотеатры и различные магазины

По имеющейся информации, человек, у которого был подтвержден коронавирус, 18 июля во время инфекционного периода посетил ночной клуб Vabank и на следующий день Meresuu SPA. Кроме того, зараженный коронавирусом посещал различные магазины, а также присутствовал 23 июля в 21:00 на сеансе кино в Lõunakeskus.

По словам главы Южного Департамента здравоохранения Тийи Лухт, такое поведение является чрезвычайно опасным и, помимо угрозы собственному здоровью, может также влиять на формирование так называемой второй волны коронавируса. «В результате такого поведения инфекция может вновь стать широко распространенной», - сказала Лухт, добавив, что упоминаемому человеку следует оставаться дома и, при необходимости, обратиться к семейному врачу. «Возможность проведения масштабных мероприятий и нормальное функционирование общества напрямую зависят от нашей ответственности. Чем больше мы игнорируем этот факт, тем серьезнее будут последствия», - отметила Лухт.