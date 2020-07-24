Просчет Кремля усиливает протесты на Дальнем Востоке

Менее чем через 48 часов после назначения временно исполняющим обязанности губернатора Михаила Дегтярева протестующие потребовали, чтобы он оставил пост и покинул регион. После этого Дегтярев заявил в социальной сети, что хотя недовольство народа понятно, «кричать «Дегтярев, выходи!» под моими окнами не надо, это не культурно».

Две субботы подряд в Хабаровске, городе с населением в 600 000 человек, на акцию протеста выходило до 50 000 человек; не столь многочисленные акции проходят каждый день. Волна протестов распространилась за пределы Хабаровского края, акции прошли также во Владивостоке.

9 июля Фургал был арестован по обвинению в организации покушения на убийство и двух убийств в 2004 - 2005 годах. После заключения под стражу он был незамедлительно доставлен в Москву. Протестующие требуют перенести суд над Фургалом в Хабаровск, где предполагаемые преступления были совершены. Сам Фургал отрицает вину.

По словам многих протестующих, обвинения имеют политическую подоплеку и вызывают справедливый вопрос, почему их предъявление так долго откладывали при том, что перед назначением на государственную должность следует проводить контроль данных кандидатов.

Необдуманный выбор

«Главным желанием и требованием жителей Хабаровска было освободить Фургала», - рассказал РСЕ/РС активист из Хабаровска, Дмитрий Низовцев, который работает в Штабе Навального. «Требовали, чтобы его судили честно или не судили вообще. Вторым требованием было, чтобы его заменили местным чиновником».

Однако 20 июля Путин назначил временно исполняющим обязанности губернатора Михаила Дегтярева - депутата Государственной думы, родом из Самары. Политик до этого не имел отношения ни к руководящим должностям, ни к Хабаровску. Протесты, последовавшие за арестом Фургала, теперь направлены против как Дегтярева, так и Путина, потому что многие местные жители чувствуют, что их лишили права выбора.

«До назначения [Дегтярева] люди вели глубоко политические споры: стоит ли на протестах упоминать Путина, собирать деньги на адвоката Фургалу или выступать против Москвы», - рассказал Низовцев. «Однако сразу же после того, как назначили Дегтярева, все просто сплотились».

После ареста Фургала 9 июля начались спекуляции о том, кто мог бы стать его возможной заменой. Хотя имя Дегтярева фигурировало, никто не воспринимал его кандидатуру серьезно.

«Я говорил с теми, кто гораздо умнее меня, спрашивал, возможно ли, что назначат Дегтярева». Мне говорили: «Да ладно? Шутишь, что ли? Нет, конечно же». Хоть эти слухи ходили, все их отметали», - сообщил Низовцев.

Оба, и Дегтярев, и Фургал, входят в ряды националистической Либерально-демократической партии России (ЛДПР). В 2018 году Фургала выдвинули как «контркандидата» по отношению к действующему губернатору, Вячеславу Шпорту («Единая Россия»), руководившему регионом в течение 10 лет. Неожиданно на должность выбрали Фургала.