Просчет Кремля усиливает протесты на Дальнем Востоке

- Хабаровские протесты отчасти вызваны назначением губернатора из Москвы
- Протестуют не только против нового губернатора, но и против Путина
- По словам аналитиков, ситуация может отразиться на популярности "Единой России"
Волна протестов, разразившаяся после смены губернатора Хабаровского края, не стихает вторую неделю, перейдя уже за границу Приморского края. Хотя протесты последовали за внезапным арестом популярного местного губернатора Сергея Фургала, лозунги некоторых протестующих теперь атакуют напрямую президента Владимира Путина, пишет Postimees.
Менее чем через 48 часов после назначения временно исполняющим обязанности губернатора Михаила Дегтярева протестующие потребовали, чтобы он оставил пост и покинул регион. После этого Дегтярев заявил в социальной сети, что хотя недовольство народа понятно, «кричать «Дегтярев, выходи!» под моими окнами не надо, это не культурно».
Две субботы подряд в Хабаровске, городе с населением в 600 000 человек, на акцию протеста выходило до 50 000 человек; не столь многочисленные акции проходят каждый день. Волна протестов распространилась за пределы Хабаровского края, акции прошли также во Владивостоке.
9 июля Фургал был арестован по обвинению в организации покушения на убийство и двух убийств в 2004 - 2005 годах. После заключения под стражу он был незамедлительно доставлен в Москву. Протестующие требуют перенести суд над Фургалом в Хабаровск, где предполагаемые преступления были совершены. Сам Фургал отрицает вину.
По словам многих протестующих, обвинения имеют политическую подоплеку и вызывают справедливый вопрос, почему их предъявление так долго откладывали при том, что перед назначением на государственную должность следует проводить контроль данных кандидатов.
Необдуманный выбор
«Главным желанием и требованием жителей Хабаровска было освободить Фургала», - рассказал РСЕ/РС активист из Хабаровска, Дмитрий Низовцев, который работает в Штабе Навального. «Требовали, чтобы его судили честно или не судили вообще. Вторым требованием было, чтобы его заменили местным чиновником».
Однако 20 июля Путин назначил временно исполняющим обязанности губернатора Михаила Дегтярева - депутата Государственной думы, родом из Самары. Политик до этого не имел отношения ни к руководящим должностям, ни к Хабаровску. Протесты, последовавшие за арестом Фургала, теперь направлены против как Дегтярева, так и Путина, потому что многие местные жители чувствуют, что их лишили права выбора.
«До назначения [Дегтярева] люди вели глубоко политические споры: стоит ли на протестах упоминать Путина, собирать деньги на адвоката Фургалу или выступать против Москвы», - рассказал Низовцев. «Однако сразу же после того, как назначили Дегтярева, все просто сплотились».
После ареста Фургала 9 июля начались спекуляции о том, кто мог бы стать его возможной заменой. Хотя имя Дегтярева фигурировало, никто не воспринимал его кандидатуру серьезно.
«Я говорил с теми, кто гораздо умнее меня, спрашивал, возможно ли, что назначат Дегтярева». Мне говорили: «Да ладно? Шутишь, что ли? Нет, конечно же». Хоть эти слухи ходили, все их отметали», - сообщил Низовцев.
Оба, и Дегтярев, и Фургал, входят в ряды националистической Либерально-демократической партии России (ЛДПР). В 2018 году Фургала выдвинули как «контркандидата» по отношению к действующему губернатору, Вячеславу Шпорту («Единая Россия»), руководившему регионом в течение 10 лет. Неожиданно на должность выбрали Фургала.
После этого за ним постепенно закрепилась репутация «народного губернатора» – Фургал сократил себе зарплату, запретил чиновникам летать первым классом и пытался даже продать правительственную яхту, стоимостью порядка одного миллиона долларов, однако не нашел покупателя.
Хотя ЛДПР играет роль т. н. системной оппозиции, Фургал также принимал участие в локальных акциях протеста и даже встречался с главой местного штаба Навального.
На местных выборах в 2019 году ЛДПР обошла Единую Россию с огромным преимуществом, получив в городской думе 34 места из 35, а в местном собрании 22 места из 24.
Опасения, что Фургал стал слишком популярным, стали распространяться, когда в конце предыдущего года во время рейда власти арестовали его бывшего бизнес-партнера по подозрению в убийстве.
Проблемы Фургала также могло усугубить то, что согласно результатам референдума по поправкам в Конституцию в Хабаровске был один из самых низких показателей явки и только 63 процента избирателей поддержали пакет изменений, расширяющих полномочия Путина.
Вслед за арестом Фургала еще двух политиков ЛДПР Хабаровского края задержали по подозрению в мошенничестве. Еще два других местных политика 21 июля покинули ряды ЛДПР в знак протеста против устранения Фургала с поста.
Возможно, что по мере продолжения протестов Кремль попытается подавить их силой. 11 июля ИЛ-76 доставил в Хабаровск силы национальной гвардии России, однако на акциях протеста их еще не задействовали.
Если ранее полиция не вмешивалась в акции, то в последние дни сотрудники правоохранительных органов преградили вход в здание местного самоуправления, а вокруг площади Ленина дежурит дорожная полиция, сообщает Интерфакс.
Москва предупреждала, что скопления людей могут усугубить вспышку коронавируса в Хабаровском крае, где самый высокий на Дальнем Востоке показатель смертности из-за Covid-19. По этой причине местные власти рассматривают повторное введение более строгих карантинных мер, которые помогли бы подавить протесты.
Оппозиционный лидер Навальный поддержал протесты. «Целый город – Хабаровск – отказался верить бесконечному вранью Путина о «справедливости» его судов и «честности» его выборов», - написал оппозиционер в социальной сети.
Разразившаяся в Хабаровске волна протестов и снижение популярности «Единой России» на руку Навальному, который ранее призывал голосовать за т. н. системную оппозицию, чтобы ослабить путинский режим. «Текущие события могут означать, что определенные фракции становятся менее лояльными к Кремлю», - заметил политолог Александр Кынев в издании Forbes.