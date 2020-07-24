Исследование нашло ответ на вопрос, как спасти Пирита-теэ от пробок

Согласно результатам недавнего исследования, спасти дорогу Пирита-теэ от заторов могло бы развитие конкурентоспособного общественного транспорта наряду с ростом велосипедного движения и стабилизацией автомобильного движения, пишет Postimees.
По заказу властей Таллинна компания Stratum провела исследование дорожного движения, целью которого была оценка влияния новых застроек в районе Пирита (включая районы, прилегающие к Пирита-теэ) и волости Виймси на улицу Пирита-теэ, как в направлении Рейди-теэ и Нарвского шоссе, так и в направлении из города.
Были также проанализированы возможные изменения в использовании транспортных средств и влияние развития дорожной сети в Таллинне и соседних муниципалитетах, например, влияние маршрута общественного транспорта, который будет построен на Пирита-теэ, расширения Мустакиви-теэ и Таллиннской малой окружной дороги.
«Исследование показывает, что в перспективе ближайших пяти лет ключевым вопросом будет изменение шаблона уличного движения, что приведет к остановке роста использования автомобилей и, как следствие, к увеличению доли других видов транспорта», - сказал старейшина Пирита Тынис Лийнат.
Он уточнил, что исследование прежде всего посвящено росту использования общественного транспорта и велосипедов. Исследование показывает, что ситуацию можно было бы упростить, если бы была реализована идея строительства трамвайной линии от центра города до Пирита и дальше до Виймси. Однако в краткосрочной перспективе это нереально.
"В ближайшие несколько лет трамваи курсировать между центром города и Виймси не начнут», - подтвердил старейшина. Однако, по его мнению, на модель дорожного движения могут влиять более разнообразные виды транспорта и более эффективное использование транспортных сетей. «Очевидно, что количество людей, которые используют велосипед или другой легкий транспорт для перемещения между Пирита и центром города, увеличилось, и в ближайшем будущем поездка на автобусе из центра города в направлении Пирита будет быстрее благодаря новому маршруту общественного транспорта», - добавил Лийнат.
Опрос показывает, что жители Пирита имеют наибольший удельный вес использования автомобилей в Таллинне: 69 процентов жителей района используют машины для ежедневных поездок на работу (в среднем в Таллинне - 49 процентов). Пирита также имеет наибольшую долю домохозяйств с автомобилем (87 процентов домохозяйств, в том числе 46 процентов домохозяйств с двумя или более автомобилями). По сравнению с 2019 годом уровень владения автомобилями в Эстонии к 2025 году увеличится на 5–10 процентов, и в равной степени он увеличится в Пирита и Виймси.
«Не существует волшебной палочки, которая могла бы изменить привычки передвижения жителей Пирита и Виймси, но при совокупном воздействии многих факторов, таких как развитие уличной сети, изменения в управлении дорожным движением, улучшение услуг общественного транспорта и изменения в использовании транспорта, можно сделать так, чтобы движение на Пирита-теэ не становилось слишком напряженным», - сказал Лийнат. Он добавил, что район Пирита идет в ногу с целями общеталлиннского плана, который предусматривает, что в 2025 году 50 процентов ежедневных перемещений будет осуществляться на общественном транспорте, пешком или на велосипеде.
На количество движений и маршрутов большое влияние оказывают новые девелоперские проекты. «Планировки с наибольшим влиянием на движение в районе Пирита - это планировка участка на бульваре Регати, 1, 3, 5 и его окрестностей, а также детальная планировка участка по Пирита-теэ,28 и его окрестностей. Влияние небольших планировок, таких как Певческое поле и Меривялья-теэ,80, незначительно», - отметил Лийнат.
Существующее решение организации движения будет работать без еще больших проблем, если запланированные проекты на Пирита-теэ и Меривялья-теэ будут реализованы в объеме примерно до 3/4 от существующих планировок, говорится в исследовании.
Однако во всех сценариях и перспективах исследование прогнозирует увеличение частоты движения на Пирита-теэ по сравнению с текущей ситуацией.
«Например, в утренние часы пик из Пирита в центр города в настоящее время едет в среднем 1965 автомобилей, но через пять лет их будет минимум 2259 и максимум 2459, а в 2040 году эти цифры составят 2442 и 2719 соответственно. В вечерний час пик из центра города в Пирита проезжает 1696 автомобилей, но через пять лет их будет 2039», - привел пример Лийнат.
В исследовании также подробно анализируется изменение численности населения в районе Пирита и волости Виймси. В 2004 году в районе Пирита проживало 10 388 человек, в настоящее время в - 18 870 человек. Рост населения в 2004–2020 годах был значительно быстрее , чем в целом по Таллинну: в то время как число жителей Таллинна за это время увеличилось на 11 процентов, в Пирита рост составил 82 процента. В то же время Пирита по-прежнему является районом с самым маленьким населением в Таллинне -оно составляет всего 4,2 процента от общего населения столицы.
Таким образом, если нынешние тенденции роста сохранятся, население Пирита может вырасти в среднем на 9 процентов к 2025 году и в среднем на 20 процентов к 2045 году. Это означает, что население района достигнет примерно 20 700 человек к 2025 году и примерно 22 700 - к 2045 году.
Исследование прогнозирует возможные изменения в использовании автомобилей к 2025 и 2040 годам. В минимальном сценарии использование автомобиля не увеличится и не уменьшится, а в максимальном сценарии использование автомобиля увеличится на 5 процентов. К 2040 году, согласно прогнозам, использование автомобилей сократится на 5 процентов в минимальном сценарии и увеличится на 10 процентов в максимальном сценарии.