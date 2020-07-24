Исследование нашло ответ на вопрос, как спасти Пирита-теэ от пробок

По заказу властей Таллинна компания Stratum провела исследование дорожного движения, целью которого была оценка влияния новых застроек в районе Пирита (включая районы, прилегающие к Пирита-теэ) и волости Виймси на улицу Пирита-теэ, как в направлении Рейди-теэ и Нарвского шоссе, так и в направлении из города.

Были также проанализированы возможные изменения в использовании транспортных средств и влияние развития дорожной сети в Таллинне и соседних муниципалитетах, например, влияние маршрута общественного транспорта, который будет построен на Пирита-теэ, расширения Мустакиви-теэ и Таллиннской малой окружной дороги.

«Исследование показывает, что в перспективе ближайших пяти лет ключевым вопросом будет изменение шаблона уличного движения, что приведет к остановке роста использования автомобилей и, как следствие, к увеличению доли других видов транспорта», - сказал старейшина Пирита Тынис Лийнат.

Он уточнил, что исследование прежде всего посвящено росту использования общественного транспорта и велосипедов. Исследование показывает, что ситуацию можно было бы упростить, если бы была реализована идея строительства трамвайной линии от центра города до Пирита и дальше до Виймси. Однако в краткосрочной перспективе это нереально.

"В ближайшие несколько лет трамваи курсировать между центром города и Виймси не начнут», - подтвердил старейшина. Однако, по его мнению, на модель дорожного движения могут влиять более разнообразные виды транспорта и более эффективное использование транспортных сетей. «Очевидно, что количество людей, которые используют велосипед или другой легкий транспорт для перемещения между Пирита и центром города, увеличилось, и в ближайшем будущем поездка на автобусе из центра города в направлении Пирита будет быстрее благодаря новому маршруту общественного транспорта», - добавил Лийнат.

Опрос показывает, что жители Пирита имеют наибольший удельный вес использования автомобилей в Таллинне: 69 процентов жителей района используют машины для ежедневных поездок на работу (в среднем в Таллинне - 49 процентов). Пирита также имеет наибольшую долю домохозяйств с автомобилем (87 процентов домохозяйств, в том числе 46 процентов домохозяйств с двумя или более автомобилями). По сравнению с 2019 годом уровень владения автомобилями в Эстонии к 2025 году увеличится на 5–10 процентов, и в равной степени он увеличится в Пирита и Виймси.

«Не существует волшебной палочки, которая могла бы изменить привычки передвижения жителей Пирита и Виймси, но при совокупном воздействии многих факторов, таких как развитие уличной сети, изменения в управлении дорожным движением, улучшение услуг общественного транспорта и изменения в использовании транспорта, можно сделать так, чтобы движение на Пирита-теэ не становилось слишком напряженным», - сказал Лийнат. Он добавил, что район Пирита идет в ногу с целями общеталлиннского плана, который предусматривает, что в 2025 году 50 процентов ежедневных перемещений будет осуществляться на общественном транспорте, пешком или на велосипеде.