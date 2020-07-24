Летний Таллинн предлагает множество возможностей для проведения досуга

Таллиннский ботанический сад приглашает садоводов-любителей завтра, 25 июля, в полдень, на день ягод, где специалисты поделятся премудростями выращивания как известных, так и малознакомых сортов. Посетители смогут попробовать на вкус и оценить различные сорта ягод, а также приобрести саженцы. В воскресенье, 26 июля, состоится тематический день «Пряности для вкуса и для лечения».

Среди пряных и лечебных растений расположенного в Ботаническом саду «сада чувств» растут как издревле используемые, так и малоизвестные травы. Богатые вкусовые ощущения предложат более экзотичные пряные растения. В июле многие пряные травы и лечебные растения можно собирать как для употребления в пищу в свежем виде, так и для заготовок на осенне-зимний период. В ходе тематического дня под руководством специалиста в «саду чувств» можно познакомиться с различными растениями и пополнить свои знания о сборе и использовании трав. Дополнительная информация здесь.

Таллиннский городской музей предложит увлекательные туры с элементами приключений как для взрослых, так и для детей. К примеру, уже сегодня в 15 часов состоится игровой городской тур, на котором речь пойдет о круговороте времени, его измерении и изменениях. Дополнительная информация о предстоящих мероприятиях - на сайте Таллиннского городского музея.

В музее расположенной в Старом городе церкви Нигулисте (https://nigulistemuuseum.ekm.ee/) каждую субботу и воскресенье в 16.00 проводятся традиционные мероприятия «Полчаса органной музыки», вход при наличии билета в музей. Любителей музыки порадует летняя опера в расположенной на улице Вене церкви Катарийны, где в пятницу и субботу, 24 и 25 июля, в 20.00 на концертных представлениях можно насладиться популярными оперными ариями в исполнении молодых артистов.

В районе Каламая-Теллискиви стоит пройтись по территории Творческого городка, где с 10 до 15 часов будет работать блошиный рынок. Вдобавок можно посетить какую-либо из экспозиций Fotografiska или, например, фотовыставку Сильвии Пярманн о несуществующих странах. Она пройдет в центре Dokfoto (https://dokfoto.ee/). Затем можно пообедать в любом из многочисленных ресторанов на Теллискиви. В 20 часов стоит направиться к уличной сцене клуба Peatus по адресу ул. Теллискиви, 62, где состоится поп-фестиваль Manka Botique, посвященный инди-музыке: https://huvi.tallinn.ee/uritus/manka-boutique-pop-festival-0#.

Мероприятия продолжатся в воскресенье, 26 июля, в районе Каламая, где пройдет концерт и семейный праздник в честь годовщины кладбища Каламая. Выступят Кадри Вооранд и Михкель Мялганд, ученики школы Meero Muusik. Будет работать уличное кафе и детская площадка. Для семей будет организована увлекательная фотоохота. Празднование дня рождения парка Каламая начнется в 16 и продлится до 22 часов, участие бесплатное. Дополнительная информация: http://www.kadriorupark.ee/sundmused/kalamaja-kalmistupargi-aastapaev

С помощью карточки Tallinn Card исследовать Таллинн просто и удобно. Она обеспечивает бесплатный вход в лучшие музеи города. К тому же, обладатель карты имеет право на бесплатный проезд в общественном транспорте Таллинна, а также на многочисленные скидки в магазинах и ресторанах. Действие одной карты для взрослого распространяется также на двух детей в возрасте до семи лет.