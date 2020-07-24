Карта ⟩ Важная развязка на шоссе Таллинн-Тарту будет частично закрыта: машины направят в объезд

Работы будут проходить с 27 по 30 июля. Смесь мелкозернистого гравия, эмульсии и добавок будет использована для покрытия съездов с транспортной развязки Мяо, длина которых составляет немногим более двух километров.

Cъезды будут полностью закрыты с 8 утра до 8 вечера. В нерабочее время с 8 вечера до 8 утра они будут открытыми. Общественный транспорт будет перенаправлен на весь период. Отрезки, на которых не ведется работа, также останутся открытыми для участников дорожного движения.