Пт, 24.07.2020
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  • Важная развязка на шоссе Таллинн-Тарту будет частично закрыта: машины направят в объезд

Карта ⟩ Важная развязка на шоссе Таллинн-Тарту будет частично закрыта: машины направят в объезд

Mäo liiklussõlm

ФОТО: Dmitri Kotjuh

На следующей неделе Департамент шоссейных дорог проведет работы по нанесению дорожного покрытия на дорожной развязке Мяо. Для этого важный транспортный узел придется частично закрыть, участникам дорожного движения предстоит ехать в  объезд, пишет Virumaa Teataja.

Работы будут проходить с 27 по 30 июля. Смесь мелкозернистого гравия, эмульсии и добавок будет использована для покрытия съездов с  транспортной развязки Мяо, длина которых составляет немногим более двух километров. 

Объезд будет осуществляться по шоссе Мяо-Тарбья-Эйвере-Корба.

При движении по шоссе Таллинн-Тарту придется совершать объезд 

ФОТО: kuvatõmmis: tarktee.ee

Cъезды будут полностью закрыты с 8 утра до 8 вечера. В нерабочее время с 8 вечера до 8 утра они будут открытыми. Общественный транспорт будет перенаправлен на весь период. Отрезки, на которых не ведется работа, также останутся открытыми для участников дорожного движения.

Строящийся участок имеет среднюю частоту движения 2589 автомобилей в день.

Работы проводит YIT Eesti.

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