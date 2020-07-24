Карта ⟩ Важная развязка на шоссе Таллинн-Тарту будет частично закрыта: машины направят в объезд

На следующей неделе Департамент шоссейных дорог проведет работы по нанесению дорожного покрытия на дорожной развязке Мяо. Для этого важный транспортный узел придется частично закрыть, участникам дорожного движения предстоит ехать в объезд, пишет Virumaa Teataja.
Работы будут проходить с 27 по 30 июля. Смесь мелкозернистого гравия, эмульсии и добавок будет использована для покрытия съездов с транспортной развязки Мяо, длина которых составляет немногим более двух километров.
Объезд будет осуществляться по шоссе Мяо-Тарбья-Эйвере-Корба.
Cъезды будут полностью закрыты с 8 утра до 8 вечера. В нерабочее время с 8 вечера до 8 утра они будут открытыми. Общественный транспорт будет перенаправлен на весь период. Отрезки, на которых не ведется работа, также останутся открытыми для участников дорожного движения.
Строящийся участок имеет среднюю частоту движения 2589 автомобилей в день.
Работы проводит YIT Eesti.