Turkish Airlines возобновляет прямые рейсы из Таллинна в Стамбул

На сайте авиакомпании билеты из Таллинна в Стамбул можно приобрести начиная с 15 августа, сообщает Rus.ERR .

Стоимость первых билетов на прямые перелеты, которые будут совершаться между Таллинном и Стамбулом по понедельникам, четвергам и субботам, составляет 281 евро.

Турция не накладывает никаких ограничений на въезд в страну иностранцев: все прибывающие должны пройти медицинское обследование и при необходимости пассажир будет направлен на бесплатное тестирование на коронавирус. Однако те, кто въезжает в Эстонию из Турции, должны оставаться в изоляции.