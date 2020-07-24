Пт, 24.07.2020
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Turkish Airlines возобновляет прямые рейсы из Таллинна в Стамбул

Самолет Turkish Airlines.

ФОТО: Markus Mainka via www.imago-images.de/imago images/Aviation-Stock

Авиакомпания Turkish Airlines возобновит приостановленные из-за распространения коронавируса полеты из Таллинна в Стамбул.

На сайте авиакомпании билеты из Таллинна в Стамбул можно приобрести начиная с 15 августа, сообщает Rus.ERR.

Стоимость первых билетов на прямые перелеты, которые будут совершаться между Таллинном и Стамбулом по понедельникам, четвергам и субботам, составляет 281 евро.

Турция не накладывает никаких ограничений на въезд в страну иностранцев: все прибывающие должны пройти медицинское обследование и при необходимости пассажир будет направлен на бесплатное тестирование на коронавирус. Однако те, кто въезжает в Эстонию из Турции, должны оставаться в изоляции.

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