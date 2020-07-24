В Латвии хотят упростить строительство домов с дешевыми съемными квартирами

»В Латвии строятся новые многоквартирные дома, но их очень мало. За последние неполных 30 лет количество построенных квартир - всего 4% от общего числа. Кроме того, мало кто может позволить себе купить квартиру в новостройке.

«Надо сказать, что цель проекта в целом - сделать более доступными квартиры в Латвии», - говорит государственный секретарь Министерства экономики Эдмунд Валантис. Он сказал, что министерство создаст два типовых проекта зданий, которые, как планируется, будут способствовать строительству в Латвии новых и гораздо более доступных квартир. Для их строительства планируется использовать изготовленные в Латвии материалы. Проектами можно будет воспользоваться бесплатно.

Эдмунд Валантис отмечает, что этот шаг упростит строительство домов, так как не надо будет разрабатывать новые строительные проекты, а также такие проекты будут способствовать развитию местного производства стройматериалов.

Например, одним из типовых проектов будет проект многоквартирного дома из деревянных панелей, изготовленных в Латвии. На разработку типовых строительных проектов Министерство экономики потратит 426 000 евро. Чтобы воплотить эту идею в жизнь, министерство объявит тендер.

Подсчеты министерства указывают, что разработка строительного проекта составляет до 8% от общей стоимости строительства.

Это будет та часть, которая позволит сэкономить деньги при разработке типового строительного проекта. Дополнительно планируется внести изменения в Закон об аренде жилых помещений. Владельцу такого здания будет проще избавиться от неплательщиков.

«Эти типовые проекты для аренды домов - такой маленький шажок в правильном направлении, но это ничего не решает принципиально», - рассказывает передаче 900 sekundes руководитель фирмы-девелопера YIT Latvija Андрис Боже. Он подчеркивает, что затраты на проектирование не превышают 4%. Если говорить о деревянных многоквартирных домах, то они всюду считаются эксклюзивными и дорогими. В Латвии еще не построено ни одного такого дома.

Андрис Боже говорит, что для строительства таких домов нет экономического обоснования. По его словам, строительство бетонных зданий удобнее, быстрее, эффективнее и выгоднее в плане затрат.

Есть много других способов, как снизить затраты разработчикам новых проектов. Например, не облагать налогом на недвижимость многоквартирные здания, которые еще строятся.

Председатель правления Bonava Latvija Марек Клявиньш критически относится к намерениям министерства. Он обращает особое внимание на Закон о квартирной собственности, который предусматривает, что на одном земельном участке может быть только одно здание, чтобы можно было разделить его на квартиры.

«В Риге эти земельные участки разные по площади, и иногда очень выгодно разместить на одном участке земли два дома, создать одну игровую площадку для обоих зданий, одно хранилище мусора для этих двух домов, но этого делать нельзя, потому что Закон о квартирах запрещает разделять эти здания на квартиры», - уточняет председатель правления Bonava Latvija.