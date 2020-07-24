В Литве могут вернуть обязательное ношение масок

"В качестве одной из наиболее эффективных мер рассматривается обязательное ношение масок, прежде всего, конечно в транспорте, в торговых центрах и в других местах массового скопления людей, где трудно держать безопасную дистанцию", – заявила в пятницу на пресс-конференции вице-министр здравоохранения Литвы Кристина Гаруолене.

Заведующий пресс-службой Министерства здравоохранения Витаутас Бенюшис сообщил BNS, что пока рассматриваются все варианты.

"В данный момент министерство рассматривает различные варианты, и анализирует лучшую практику других стран. На следующей неделе будут приняты решения о конкретных предложениях, и как один из рассматриваемых вариантов - возврат обязательного ношения масок в общественном транспорте, а также на остановках, возможно на мероприятиях", – сказал он.

Также рассматривается возможность установить соблюдение рекомендуемой дистанции.

Замещающий министра здравоохранения министр коммуникаций и транспорта Ярослав Наркевич сообщил, что до принятия решений ведомство "настоятельно призывает" носить маски.

"Практически мы уже в начале недели рассмотрели список возможных мер, этот список был и ранее. Прежде всего, ужесточаются требования ношения масок, либо оно станет обязательным. Сейчас мы ужесточаем призыв соблюдать дистанцию и носить маски", – сказал Наркевич.

По его словам, с учетом эпидемиологической ситуации могут быть предложены и иные меры, но выразил надежду на то, что они не потребуются.