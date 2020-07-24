Продавец одежды H&M приступает к сокращениям штата в Финляндии

Переговоры состоялись со всеми продавцами H&M, которых насчитывается в Финляндии 1300 человек.

Было решено, что все сотрудники, которые еще работают полный рабочий день, перейдут на неполный рабочий день. Их точное количество не разглашается, но известно, что значительная часть сотрудников сети уже работает неполный рабочий день.