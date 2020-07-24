Продавец одежды H&M приступает к сокращениям штата в Финляндии

Cеть магазинов готовой одежды H&M переводит всех штатных сотрудников в Финляндии на частичную занятость и увольняет 50 человек, пишет Äripäev cо ссылкой на финский профсоюз работников сферы обслуживания PAM.
Бизнес-модель шведского гиганта торговли оказалась неспособной противостоять пандемии коронавируса, отмечает Äripäev.
Переговоры состоялись со всеми продавцами H&M, которых насчитывается в Финляндии 1300 человек.
Было решено, что все сотрудники, которые еще работают полный рабочий день, перейдут на неполный рабочий день. Их точное количество не разглашается, но известно, что значительная часть сотрудников сети уже работает неполный рабочий день.
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