Оборот эстонских фирм в июне упал за год почти на 10 процентов

По сравнению с маем задекларированный эстонскими фирмами оборот вырос в июне на 8 процентов.

Ведущий аналитик департамента Мярт Леэсмент сказал в пресс-релизе, что, хотя в большинстве отраслей оборот был ниже показателя за июнь прошлого года, по сравнению с маем ситуация почти везде улучшилась.

«Сильнее всего в финансовом и процентном отношении выросли водоснабжение, канализация, переработка отходов и загрязнения. Из крупных отраслей прошлогоднего уровня достигла обрабатывающая промышленность. Восстановление оборота обрабатывающей промышленности в июне поощряли преимущественно производители продуктов питания, напитков и мебели», - сказал Леэсмент.

Он добавил, что заметно также восстановление затрат на рабочую силу. «В том, что касается части сфер деятельности, например, снабжения электроэнергией, газом, паром и кондиционированным воздухом, а также информации и связи, затраты на рабочую силу в пересчете на одного работника в июне 2020 года заметно превысили прошлогодний уровень», - уточнил он.