Оборот эстонских фирм в июне упал за год почти на 10 процентов

По данным Департамента статистики, в июне задекларированные доходы предприятий упали в годовом сравнении на 9,8 процента до 5,97 млрд евро.
По сравнению с маем задекларированный эстонскими фирмами оборот вырос в июне на 8 процентов.
Ведущий аналитик департамента Мярт Леэсмент сказал в пресс-релизе, что, хотя в большинстве отраслей оборот был ниже показателя за июнь прошлого года, по сравнению с маем ситуация почти везде улучшилась.
«Сильнее всего в финансовом и процентном отношении выросли водоснабжение, канализация, переработка отходов и загрязнения. Из крупных отраслей прошлогоднего уровня достигла обрабатывающая промышленность. Восстановление оборота обрабатывающей промышленности в июне поощряли преимущественно производители продуктов питания, напитков и мебели», - сказал Леэсмент.
Он добавил, что заметно также восстановление затрат на рабочую силу. «В том, что касается части сфер деятельности, например, снабжения электроэнергией, газом, паром и кондиционированным воздухом, а также информации и связи, затраты на рабочую силу в пересчете на одного работника в июне 2020 года заметно превысили прошлогодний уровень», - уточнил он.
Леэсмент сказал, что, подводя итоги за второй квартал, Департамент статистики также взглянул на сферы деятельности, где оборот упал более всего. «Среди предприятий, потерявших за последние месяцы больше всего оборота, можно встретиться туристические бюро и туроператоров, гостиничные предприятия, производителей кинофильмов, видео и телепередач, издателей звукозаписей и музыки, предприятия спортивной деятельности, а также развлечений и досуга», - пояснил он.