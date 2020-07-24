Ученые выяснили, работают ли методы ограничения в борьбе с распространением коронавируса

Ученые исследовали, как влияют социальное дистанцирование и другие методы на ограничение распространения коронавируса. Исследование было опубликовано в журнале PLOS Medicine, в нем сравнивались собственные методы людей и установленные на государственном уровне меры для смягчения, ограничения и предотвращения эпидемии.
Александра Тесля и ее коллеги создали модель, которая охватывает разные слои населения по уровню распространения заболевания и осведомленности о коронавирусе. Предполагалось, что знающие о болезни люди моют руки, носят маски и соблюдают социальную дистанцию. Установленные на государственном уровне методы социального дистанцирования снижали контакты людей независимо от заболевания и осведомленности. За ключевые параметры модели были взяты лучшие оценки из клинических исследований по коронавирусу.
Выяснилось, что распространение информации, что надо носить маски, мыть руки и соблюдать дистанцию, может быть эффективной стратегией для смягчения или замедления эпидемии. Требование кратковременного физического дистанцирования на государственном уровне на раннем этапе может поддержать систему здравоохранения, если на нее увеличится нагрузка.
Авторы подчеркивают, что осведомленность человека о заболевании важна для контроля над эпидемией. Кроме того, власти и публичные институты здравоохранения должны мобилизовать людей на использование методов, эффективность которых была признана.