Ученые выяснили, работают ли методы ограничения в борьбе с распространением коронавируса

Александра Тесля и ее коллеги создали модель, которая охватывает разные слои населения по уровню распространения заболевания и осведомленности о коронавирусе. Предполагалось, что знающие о болезни люди моют руки, носят маски и соблюдают социальную дистанцию. Установленные на государственном уровне методы социального дистанцирования снижали контакты людей независимо от заболевания и осведомленности. За ключевые параметры модели были взяты лучшие оценки из клинических исследований по коронавирусу.

Выяснилось, что распространение информации, что надо носить маски, мыть руки и соблюдать дистанцию, может быть эффективной стратегией для смягчения или замедления эпидемии. Требование кратковременного физического дистанцирования на государственном уровне на раннем этапе может поддержать систему здравоохранения, если на нее увеличится нагрузка.