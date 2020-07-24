Все сотрудники ночного клуба Hollywood потеряли работу

Занимающаяся вопросами персонала Club Hollywood фирма Pro Personal сократит 32 человека по причине ликвидации клуба. По словам члена правления клуба Рауно Отсеппа, пока невозможно комментировать будущие планы клуба, но пять человек все-таки в клубе на зарплате останутся.

«Pro ​​Personal предоставлял нам различных сотрудников. Уже несколько месяцев мы не заказывали эту услугу», - сказал Отсепп, добавив, что из-за неопределенной ситуации и отсутствия ясности относительно полного открытия ночных клубов, неизвестно, когда и как люди могут быть повторно трудоустроены.