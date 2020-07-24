Пт, 24.07.2020
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Все сотрудники ночного клуба Hollywood потеряли работу

Клуб Hollywood.

ФОТО: MADIS SINIVEE/EESTI MEEDIA/SCANPIX

За последние две недели в Кассу страхования от безработицы сообщения о коллективном сокращении представили семь организаций и общее число сокращаемых составило в общей сложности 322 человека: в частности, работу потеряет весь обслуживающий персонал закрытого из-за связанных с распространением коронавируса ограничений ночного клуба Hollywood, передает Rus.ERR.

Занимающаяся вопросами персонала Club Hollywood фирма Pro Personal сократит 32 человека по причине ликвидации клуба. По словам члена правления клуба Рауно Отсеппа, пока невозможно комментировать будущие планы клуба, но пять человек все-таки в клубе на зарплате останутся.

«Pro ​​Personal предоставлял нам различных сотрудников. Уже несколько месяцев мы не заказывали эту услугу», - сказал Отсепп, добавив, что из-за неопределенной ситуации и отсутствия ясности относительно полного открытия ночных клубов, неизвестно, когда и как люди могут быть повторно трудоустроены.

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