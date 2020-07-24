При въезде из Эстонии в Англию и Шотландию больше не нужна двухнедельная самоизоляция

В текущий список добавлено пять стран, по прибытии из которых в Англию не нужно помещать людей в карантин. После анализа последних оценок рисков правительство Великобритании сняло ограничения на передвижение пассажиров из Эстонии, Латвии, Словакии, Словении и Сент-Винсента и Гренадин.

Изменения, которые вступают в силу со вторника на следующей неделе, были подтверждены правительством, которое исходит из того, что пассажиры будут продолжать вести себя ответственно при выезде за границу.

Региональное правительство Шотландии также опубликовало обновленный список ограничений на поездки, в соответствии с которым с 28 июля прибытие из Эстонии в Шотландию не будет требовать пребывания в 14-дневном карантине, то есть прибывающие из Эстонии не будут подвергаться ограничениям на свободу передвижения.

Региональные правительства Уэльса и Северной Ирландии выносят свои оценки по ограничениям на поездки отдельно. В случае внесения изменений они в кратчайшие сроки публикуются на сайтах этих региональных правительств.

На сегодняшний день из Эстонии можно лететь почти в любую страну Европы, не беспокоясь о 14-дневном карантине. Единственным исключением является Дания, въезд в которую разрешен только в том случае, если отпуск забронирован минимум на шесть ночей.

В связи с распространением коронавируса Министерство иностранных дел призывает избегать поездок, за исключением тех европейских стран, где за последние 14 дней на 100 000 жителей приходилось 16 или менее инфицированных и в отношении которых не существует двухнедельного ограничения свободы передвижения.

Список стран публикуется каждую пятницу на сайте Министерства иностранных дел.