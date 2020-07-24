Раскрыта тайна северокорейских «кораблей-призраков» с человеческими трупами у берегов Японии

В 2017 году на берегах Японии было найдено более сотни брошенных лодок. В них нашли 35 трупов северокорейцев. Годом ранее в Японии появились 66 «кораблей-призраков».

Никто не мог объяснить, почему лодки Северной Кореи выбрасывает на берег в 1000 километрах от территории изолированного ядерного государства. Японская береговая охрана допускает, что виной могли быть плохие погодные условия. Другие видят причину в том, что рыболовные лодки КНДР сильно устарели.

Организация Global Fishing Watch в недавно опубликованном сообщении выдвинула другую теорию - виновны китайские «темные рыбаки».

Данные спутников свидетельствуют, что в 2017 и 2018 годах в водах Северной Кореи использовали сотни китайских рыболовных лодок, которые ловили там рыбу незаконно.

Северокорейским рыбакам пришлось искать более дальние места для рыбалки, им приходилось заходить даже в воды Японии и России, хоть лодки и не были предназначены для таких расстояний.

В связи с санкциями рыбалка в водах КНДР и торговля выловленной там рыбой запрещены. Рыболовный сектор Северной Кореи, который в год зарабатывает около 300 миллионов долларов, в 2017 году обложил санкциями Совбез ООН, наказав таким образом Ким Чен Ына за испытания ядерных ракет.

Однако данные спутников свидетельствуют, что санкции не удержали около 900 китайских лодок в 2017 году и около 700 в 2018 году, указывает Global Fishing Watch.

По подсчетам организации, китайские суда за два года в водах Северной Кореи выловили более 160 000 тонн кальмаров Тихого океана, что является одним из наиболее ценных продуктов региона. Стоимость улова - около 440 миллионов долларов.

В опубликованном ООН в марте этого года заявлении указано, что КНДР после наложения санкций незаконно продавала или передавала зарубежным предприятиям право на ловлю рыбу в ее водах. Таким образом в 2018 году Северная Корея заработала около 120 миллионов долларов, считает ООН.

Так как в водах Северной Кореи было очень много заграничных судов, северокорейские рыбаки были вынуждены отправляться на рыбалку все дальше от своих берегов. К этому лодки приспособлены не были, поэтому нередко исход был летальным.

«Для них было слишком опасно работать в тех же водах, где находятся китайские траулеры. Поэтому им приходилось идти в российские или китайские воды.