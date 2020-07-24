Суд: нужно вновь рассмотреть вопрос о предоставлении СМИ доступа к делу Алавера

Переданный в административный суд спор касается прежде всего раскрытия понятия закрытого судебного заседания и закрытого судебного производства в уголовно-процессуальном кодексе, а также его влияния на право не связанных с делом лиц на знакомство с делом.

Административный суд указал в своем решении на то, что, по оценке госсуда, раздел 4 статьи 12 уголовно-процессуального кодекса не запрещает в случае закрытого заседания после завершения уголовного делопроизводства вновь решать, предоставлять ли тем или иным лицам разрешение на знакомство с делом или его частью. Нельзя отказывать в разрешении только на том основании, что судебное заседание по делу проводилось за закрытыми дверями.

Административный суд считает, что решение уездного суда полностью отказать журналистам в доступе к делу основано на неуместных соображениях — например, уездный суд ошибочно решил, что нет возможности предоставить доступ к делу, если оно рассматривалось за закрытыми дверями, а решение суда было обнародовано в сокращенном виде.

Что касается того обстоятельства, что раскрытие судебного решения повредило бы личным данным деликатного характера свидетелей, то административный суд указал на то, что подобные данные можно обрабатывать, в том числе обнародовать.

По оценке административного суда, следует учитывать контекст публикации данных. Вопрос связанного с большим спортом употребления допинга, который напрямую связан с обработкой медицинских данных, является представляющим общественный интерес вопросом, эти данные нельзя скрывать только из-за их деликатного характера.

«В то же время, взвешивая публикацию данных, следует учитывать и то, в какой мере они уже известны общественности. Уголовное дело Мати Алавера обширно освещалось в СМИ, в том числе связанные с ним лица давали интервью. Таким образом, следует оценить, не причинило бы обнародование решения чрезмерный ущерб правам этих лиц», - сказал суд.

В то же время, суд отметил, что в рамках уголовного дела собрано много приватной информации о деятельности и частной жизни обвиняемого и не связанных со следствием лиц, которая косвенно или вовсе не связана со следствием и обвинением.

«Публикацию подобной информации не оправдывают предъявленные Мати Алаверу обвинение и приговор. Рассматривать можно публикацию только таких материалов, которые напрямую связаны с преступлением и личностью Мати Алавера», - говорится в решении.

Административный суд считает, что уездный суд должен вновь рассмотреть ходатайства и по существу оценить, существуют ли проистекающие из закона о публичной информации и закона о защите личных данных препятствия для предоставления доступа к решению суда.

Кроме того, административный суд решил, что Харьюский уездный суд должен выплатить в пользу ERR 15 евро судебных издержек, а в пользу AS Ekspress Meedia 8030 евро судебных издержек. В остальном суд решил, что стороны должны сами понести свои судебные издержки.