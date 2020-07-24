Полиция ищет очевидцев трагического ДТП, в которое попали медики Пярнуской больницы

Авария произошла в деревне Рейу, волость Хяэдемеэсте, где столкнулись Mercedes-Benz GLK 200 CDI, за рулем которого находилась 71-летняя женщина, и Volvo S80, за рулем которого был 27-летний мужчина, также в машине находилась 42-летняя пассажирка.

В результате аварии пострадали все три человека. Находившаяся за рулем Mercedes-Benz женщина работает в Пярнуской больнице, также в больнице работала пассажирка Volvo, получившая крайне тяжелые ранения 42-летняя женщина, жизнь которой медикам спасти не удалось.

Состояние обоих водителей, находящихся в стационаре Пярнуской больницы, стабильное, они не нуждаются в интенсивном лечении.

"Относительно опьянения водителей ждем результатов официальной экспертизы. Просим всех, кто стали свидетелями аварии, связаться со следователем Пярнуского полицейского участка", - сказала пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Кристи Райдла.