Пт, 24.07.2020
С большим усердием готовится почва для таких изменений, при которых хозяином вашего тела может стать кто-то другой. Маари Пыйм
  • Rus.Postimees.ee
  • 112
  • Полиция ищет очевидцев трагического ДТП, в которое попали медики Пярнуской больницы
1

Полиция ищет очевидцев трагического ДТП, в которое попали медики Пярнуской больницы
Существенно дополнено в 19:27

Полиция ищет свидетелей произошедшей в Рейу аварии.

ФОТО: Erakogu

Обстоятельства произошедшей в среду в Рейу аварии с трагическими последствиями по-прежнему выясняются, для этого полиция просит помощи свдителей. По неподтвержденным данным, в аварию попали сотрудницы Пярнуской больницы, пишет Pärnu Postimees.

Авария произошла в деревне Рейу, волость Хяэдемеэсте, где столкнулись Mercedes-Benz GLK 200 CDI, за рулем которого находилась 71-летняя женщина, и Volvo S80, за рулем которого был 27-летний мужчина, также в машине находилась 42-летняя пассажирка.

В результате аварии пострадали все три человека. Находившаяся за рулем Mercedes-Benz женщина работает в Пярнуской больнице, также в больнице работала пассажирка Volvo, получившая крайне тяжелые ранения 42-летняя женщина, жизнь которой медикам спасти не удалось.

Состояние обоих водителей, находящихся в стационаре Пярнуской больницы, стабильное, они не нуждаются в интенсивном лечении.

"Относительно опьянения водителей ждем результатов официальной экспертизы. Просим всех, кто стали свидетелями аварии, связаться со следователем Пярнуского полицейского участка", - сказала пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Кристи Райдла.

Полиция просит всех, кто видел ДТП, связаться с полицейским отделением Пярну по телефону 5343 5613 или номеру 112.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ