Приезжие из 13 стран Европы должны с понедельника оставаться в Эстонии в самоизоляции

По прибытии в Эстонию ограничение свободы передвижения не распространяется на пассажиров из Великобритании, Исландии, Франции, Словении, Польши, Нидерландов, Дании, Германии, Сан-Марино, Ирландии, Лихтенштейна, Италии, Словакии, Греции, Кипра, Литвы, Латвии, Норвегии, Венгрии, Финляндии, Мальты и Ватикана.

Из списка третьих стран, согласованных в Европейском союзе, можно отправиться в Эстонию из Алжира, Австралии, Грузии, Японии, Канады, Марокко, Южной Кореи, Руанды, Таиланда, Туниса, Уругвая и Новой Зеландии.

Информацию о странах и ограничениях на въезд для прибывающих из этих стран можно найти на веб-сайте Министерства иностранных дел.