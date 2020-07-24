Приезжие из 13 стран Европы должны с понедельника оставаться в Эстонии в самоизоляции

Исходя из уровня распространенности коронавирусной инфекции, с понедельника будет применяться двухнедельное ограничение свободы передвижения при поездках из Европы в Эстонию из Швеции, Люксембурга, Румынии, Болгарии, Андорры, Португалии, Испании, Хорватии, Бельгии, Монако, Чехии, Австрии и Швейцарии.
По прибытии в Эстонию ограничение свободы передвижения не распространяется на пассажиров из Великобритании, Исландии, Франции, Словении, Польши, Нидерландов, Дании, Германии, Сан-Марино, Ирландии, Лихтенштейна, Италии, Словакии, Греции, Кипра, Литвы, Латвии, Норвегии, Венгрии, Финляндии, Мальты и Ватикана.
Из списка третьих стран, согласованных в Европейском союзе, можно отправиться в Эстонию из Алжира, Австралии, Грузии, Японии, Канады, Марокко, Южной Кореи, Руанды, Таиланда, Туниса, Уругвая и Новой Зеландии.
Информацию о странах и ограничениях на въезд для прибывающих из этих стран можно найти на веб-сайте Министерства иностранных дел.
Однако из-за распространения коронавируса МИД настоятельно рекомендует избегать поездок, за исключением европейских стран, где за последние 14 дней на 100 000 жителей приходилось 16 или менее инфицированных людей, и в отношении которых не существует ограничений на свободу передвижения.