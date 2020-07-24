Зверское убийство кошки в Хаапсалу: полиция возбудила уголовное дело

После вчерашнего допроса фигурировавшего в видео мужчины, сегодня полиция возбудила уголовное дело для расследования случая, о котором говорится в заявлении, поданном 14 июля Эстонским союзом защиты животных.

Руководитель хаапсалуского отделения полиции Андрей Таратухин сказал, что после получения заявления полиция проконсультировалась с прокуратурой и приняла решение возбудить производство о проступке, также вчера был допрошен человек, совершивший это деяние. «Из видео было ясно, что это убийство животного. После допроса мужчины мы снова проконсультировались с прокурором и решили, что для этого случая оправдано уголовное производство», - сказал Таратухин.

По словам окружного прокурора Индрека Калда, для начала самое важное - подчеркнуть, что если человеку не под силу содержание животного, то есть более гуманные способы разрешения ситуации. «В случае такой проблемы животное можно отвезти в приют. Однако если жизнь животного должна быть прекращена по состоянию здоровья, его нужно доставить ветеринару, который может сделать это максимально безболезненно для животного», - сказал прокурор.

Согласно воле законодателя, убийство животного является проступком, но жестокое обращение с животным наказывается в уголовном порядке. «После допроса человека, который убил кошку, мы считаем, что его желание заключалось в том, чтобы прекратить жизнь животного, и он сделал это жестоко, что причинило животному большие страдания», - пояснил Калда.