Пт, 24.07.2020
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  • Присоединение к Женевской конвенции откроет для эстонских водителей дороги еще 40 стран

Присоединение к Женевской конвенции откроет для эстонских водителей дороги еще 40 стран

Водительские права.

ФОТО: Erik Prozes / Postimees

Министерство экономики и коммуникаций подготовило законопроект присоединения Эстонии к Женевской конвенции о дорожном движении. Если правительство одобрит законопроект, то получившие водительские права в Эстонии смогут по ним ездить еще в Японии, во всех штатах США, а также в Руанде и Сирии, пишет Rus.ERR.

Главный специалист службы транспорта и дорожного движения Министерства экономики и коммуникаций Майт Клейн сказал, что в дополнение к Венской конвенции о дорожном движении, в мире также действует и Женевская конвенция о дорожном движении 1940-х годов.

"К этой Женевской конвенции присоединились более 40 стран, которые не присоединились к Венской конвенции", - пояснил Клейн.

В этих странах обычно не признаются эстонские водительские права.

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