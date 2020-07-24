Присоединение к Женевской конвенции откроет для эстонских водителей дороги еще 40 стран

Министерство экономики и коммуникаций подготовило законопроект присоединения Эстонии к Женевской конвенции о дорожном движении. Если правительство одобрит законопроект, то получившие водительские права в Эстонии смогут по ним ездить еще в Японии, во всех штатах США, а также в Руанде и Сирии, пишет Rus.ERR.
Главный специалист службы транспорта и дорожного движения Министерства экономики и коммуникаций Майт Клейн сказал, что в дополнение к Венской конвенции о дорожном движении, в мире также действует и Женевская конвенция о дорожном движении 1940-х годов.
"К этой Женевской конвенции присоединились более 40 стран, которые не присоединились к Венской конвенции", - пояснил Клейн.
В этих странах обычно не признаются эстонские водительские права.