Присоединение к Женевской конвенции откроет для эстонских водителей дороги еще 40 стран

Министерство экономики и коммуникаций подготовило законопроект присоединения Эстонии к Женевской конвенции о дорожном движении. Если правительство одобрит законопроект, то получившие водительские права в Эстонии смогут по ним ездить еще в Японии, во всех штатах США, а также в Руанде и Сирии, пишет Rus.ERR.