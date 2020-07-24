Более 40 стран пожаловались на Северную Корею в ООН

Более 40 государств подали жалобу в санкционный комитет ООН по поводу нарушения Северной Кореей правил импорта нефтепродуктов. Как сообщает агентство Reuters в пятницу, 24 июля, в документе отмечается, что в первые пять месяцев 2020 года Пхеньяна принял 56 нелегальных танкеров, которые доставили в страну более 1,6 млн баррелей нефти. В то же время, согласно нормативам, установленным в 2017 году, страна может получать не более 500 тыс баррелей в год. В жалобе содержится требование незамедлительно прекратить незаконные поставки, передает Deutsche Welle.