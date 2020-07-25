Экономия средств: в Тарту и Йыхви вместо вытрезвителя будут отправлять в тюрьму

В тюрьмах Йыхви и Тарту, помимо осужденных и взятых под стражу, будут содержать также местных арестованных, задержанных на короткий срок ( до 48 часов) и доставленных на протрезвление пьяных. Об этом, как пишет Postimees, говорится в проекте поправки к Закону о тюремном заключении, направленном на утверждение Министерству юстиции.
Изменение делается для экономии средств и вступит в силу в январе следующего года.
Поскольку в Тарту и Йыхви есть свои тюрьмы, там, как говорится в пояснительном меморандуме к проекту, нецелесообразно содержать отдельный арестный дом, и с 11 января 2021 года функции центра тартуского арестного дома будут переведены в тюрьму Тарту, а функции йыхвиского арестного дома будут переданы Вируской тюрьме.
Других арестных домов Эстонии изменения не коснутся. Призывники в длаьнейшем будут подвергаться дисциплинарным арестам в других арестных домах.
Прием задержанных независимо от времени и необходимость предоставления услуг вытрезвителя означали бы для тюрем наем восьми дополнительных тюремных чиновников и пяти медицинских работников для тюрем. Хотя в проекте говорится, что изменения требуют реконструкции некоторых тюремных помещений (создание функции вытрезвителя, дополнительных камер, процедурной комнаты и т. д.), создания тюремного регистра и приобретения малого имущества, это не должно препятствовать плавному осуществлению изменений.
«Новые помещения в Тартуской и Вируской тюрьмах строиться не будут. В некоторых камерах будут установлены дополнительные видеокамеры для наблюдения за доставленными протрезвиться людьми, а некоторые из существующих комнат будут перестроены», - подтвердила советник по внутренним коммуникациям Министерства юстиции Хелен Мария Раадик.
Тартуский арестный дом будет продан
Но что станет с освобождающимися арестными домами? «Арестные дома Тарту и Йыхви в настоящее время пусты, и туда никого не будут отправлять для отбывания ареста. Помещениям найдут другое применение», - сказала советник по коммуникациям Министерства внутренних дел Мари Кукк.
Тартуский и Йыхвиский арестные дома принадлежат акционерному обществу Riigi Kinnisvara (RKAS). В апреле RKAS хотел продать Тартуский арестный дом, но более детальное решение будет принято во второй половине года.
Согласно замечаниям, изложенным в проекте, для полиции было бы разумно как можно скорее расторгнуть договор аренды 150-местного арестного дома в Йыхви. Однако Йыхвиский арестный дом находится на территории Вируской тюрьмы, и в проекте было предложено три варианта его использования.
Например, туда можно было бы перевести отдел тюрем Министерства юстиции и предоставить дополнительное место отделу полиции Йыхви, который страдает от недостатка пространства.
Другая возможность состоит в том, Департамент полиции и погранохраны будет использовать его, например, для персонала резерва внутренней обороны или для склада запасного оборудования.
В качестве третьего варианта было предложено, чтобы Департамент полиции и погранохраны использовал его в качестве центра содержания под стражей для беженцев, но заместитель министра внутренних дел Вейко Коммусаар подтвердил, что люди, ожидающие депортации, по-прежнему будут помещаться в депортационный центр.
Cмертность в тюрьмах снижается
В последние месяцы пресса чаще обычного говорила о задержанных, которые погибли в арестном доме или тюрьме. Двое из наиболее известных из них - Прийт Лейто и Олег Львов. Поскольку подготовка к закрытию арестных домов в Тарту и Йыхви была согласована уже в январе, искать здесь связь не стоит. В то же время Хелен Мария Раадик, советник по внутренним коммуникациям Министерства юстиции, указала, что лечение заключенных станет легче после реформирования учреждений в Тарту и Йыхви.
По словам Раадик,число смертей в тюрьмах, арестных домах и вытрезвителях существенно не изменилось. В этом году девять человек умерли в тюрьме или тюремной больнице, два из них - самоубийцы. В прошлом году было 15 таких случаев, четыре из которых были самоубийствами. В прошлом году основными причинами смерти заключенных были злокачественные новообразования и сердечно-сосудистые заболевания. Более трети умерших от болезни были ВИЧ-инфицированы.
«В тюрьме люди получают лечение в соответствии с теми же принципами обращения, что и на свободе, и список ожидания не превышает список ожидания на свободе. В тюрьмах работает 110 штатных или частично занятых медицинских работников, многие из которых также работают в гражданских медицинских учреждениях. В случае хирургического вмешательства или других более специфических методов лечения заключенный доставляется в гражданскую больницу. В тюремной медицине более часто приходится сталкиваться с людьми, которые до заключения годами не были у врача и чей образ жизни и пристрастия оказали очень плохое влияние на их здоровье», - сказала Раадик.
Также никаких аномалий нет в статистике смертей в арестных домах, которую ведет Министерство внутренних дел. «К сожалению, в последние годы были случаи, когда люди умирали в арестном доме - в основном из-за проблем со здоровьем. Недавние случаи не означают среднего увеличения смертности в арестантской камере. У нас эффективный надзор и функционирующая система контроля, которую мы постоянно совершенствуем», - подтвердил вице-канцлер МВД Вейко Коммусаар.