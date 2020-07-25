Экономия средств: в Тарту и Йыхви вместо вытрезвителя будут отправлять в тюрьму

Изменение делается для экономии средств и вступит в силу в январе следующего года.

Поскольку в Тарту и Йыхви есть свои тюрьмы, там, как говорится в пояснительном меморандуме к проекту, нецелесообразно содержать отдельный арестный дом, и с 11 января 2021 года функции центра тартуского арестного дома будут переведены в тюрьму Тарту, а функции йыхвиского арестного дома будут переданы Вируской тюрьме.

Других арестных домов Эстонии изменения не коснутся. Призывники в длаьнейшем будут подвергаться дисциплинарным арестам в других арестных домах.

Прием задержанных независимо от времени и необходимость предоставления услуг вытрезвителя означали бы для тюрем наем восьми дополнительных тюремных чиновников и пяти медицинских работников для тюрем. Хотя в проекте говорится, что изменения требуют реконструкции некоторых тюремных помещений (создание функции вытрезвителя, дополнительных камер, процедурной комнаты и т. д.), создания тюремного регистра и приобретения малого имущества, это не должно препятствовать плавному осуществлению изменений.

«Новые помещения в Тартуской и Вируской тюрьмах строиться не будут. В некоторых камерах будут установлены дополнительные видеокамеры для наблюдения за доставленными протрезвиться людьми, а некоторые из существующих комнат будут перестроены», - подтвердила советник по внутренним коммуникациям Министерства юстиции Хелен Мария Раадик.

Тартуский арестный дом будет продан

Но что станет с освобождающимися арестными домами? «Арестные дома Тарту и Йыхви в настоящее время пусты, и туда никого не будут отправлять для отбывания ареста. Помещениям найдут другое применение», - сказала советник по коммуникациям Министерства внутренних дел Мари Кукк.

Тартуский и Йыхвиский арестные дома принадлежат акционерному обществу Riigi Kinnisvara (RKAS). В апреле RKAS хотел продать Тартуский арестный дом, но более детальное решение будет принято во второй половине года.

Согласно замечаниям, изложенным в проекте, для полиции было бы разумно как можно скорее расторгнуть договор аренды 150-местного арестного дома в Йыхви. Однако Йыхвиский арестный дом находится на территории Вируской тюрьмы, и в проекте было предложено три варианта его использования.

Например, туда можно было бы перевести отдел тюрем Министерства юстиции и предоставить дополнительное место отделу полиции Йыхви, который страдает от недостатка пространства.

Другая возможность состоит в том, Департамент полиции и погранохраны будет использовать его, например, для персонала резерва внутренней обороны или для склада запасного оборудования.

В качестве третьего варианта было предложено, чтобы Департамент полиции и погранохраны использовал его в качестве центра содержания под стражей для беженцев, но заместитель министра внутренних дел Вейко Коммусаар подтвердил, что люди, ожидающие депортации, по-прежнему будут помещаться в депортационный центр.

Cмертность в тюрьмах снижается