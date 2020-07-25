ВОЗ бьет тревогу по поводу роста числа новых случаев Covid-19 в Европе

В четверг число случаев заражения коронавирусом в Европе превысило три миллиона, что является пятой частью от 15 миллионов случаев по всему миру, а по числу смертей это наиболее затронутый регион - в Европе зарегистрированы 206 633 случая смерти от Covid-19 из 627 307 случаев в мире.

В новой вспышке наиболее затронутой страной в Европе оказался Киргизстан, где за последние две недели констатировано 335 новых случаев на 100 000 жителей.

Далее следуют Черногория (207 новых случаев на 100 000 жителей), Люксембург (196), Босния (98), Сербия (71), Румыния (52) и Болгария (46).

В свою очередь в других странах число случаев заражения значительно снижается, в том числе в Армении (197 случаев на 100 000 жителей), Казахстане (128) и Молдове (82).