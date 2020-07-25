Neste вышел неожиданным победителем из нефтяной войны и коронакризиса

В четверг цена акций Neste на Хельсинкской фондовой бирже подскочила на 11,4 процента, достигнув рекордного уровня в 41,42 евро. Этот скачок произошел, даже несмотря на то, что компания объявила об отсрочке завершения из-за пандемии коронавируса своей крупнейшей инвестиции - сингапурского НПЗ.

«Решение отложить открытие завода с середины 2022 года до первого квартала 2023 года еще не учитывало возможную вторую волну заражения», - отмечает Neste в биржевом сообщении.

Задержка обойдется компании в 100 миллионов евро, повысив стоимость строительства завода до 1,5 миллиарда евро. В то же время новый завод увеличит объем производства возобновляемой энергии Neste с нынешних 3,2 млн до 4,5 млн тонн.

Neste производит возобновляемое топливо в основном из органических остатков, таких как отработанное растительное масло, остатки животных и рыбьих жиров в пищевой промышленности и остатки от производства растительного масла.

Запланированная реконструкция НПЗ в Порвоо будет перенесена на следующий год.

«Это был сильный квартал для возобновляемых продуктов, - сказал Reuters Петер Ванакер, генеральный директор Neste. - Возобновляемое топливо оказалось очень долговечным, и его продажи установили рекорд».

Однако, конечно, на Neste не могло не повлиять резкое снижение спроса из-за пандемии. Продажи концерна во втором квартале упали на 37 процентов до 2,57 миллиарда евро по сравнению с 4,06 миллиарда евро год назад. Большая часть снижения оборота произошла из-за падения цен на сырую нефть, что вызвало снижение оборота на 1,1 млрд евро. Снижение спроса сократило квартальные продажи примерно на 400 миллионов евро.

Neste прогнозирует, что, несмотря на пандемию, спрос на биодизель в третьем квартале останется стабильным. Однако существует проблема с доступностью остатков пищи и отходов. Во втором квартале стало уже немного проще добывать остатки пищевого масла, но это все еще значительно ниже допандемического уровня.

Несмотря на неопределенность на рынках, Neste обещает и впредь сосредоточиться на реализации этих стратегических планов.