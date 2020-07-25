Сб, 25.07.2020
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  • В Эстонии могут ограничить действие водительских прав из-за резкого ухудшения здоровья

В Эстонии могут ограничить действие водительских прав из-за резкого ухудшения здоровья

Politsei kontrollis täna Tartus ligi 2000 autojuhti, kellest 11 olid tarvitanud alkoholi.

ФОТО: Tairo Lutter

Несовершенство государственных инфосистем порождает ситуации, когда за рулем автомобиля оказываются люди, которым по состоянию здоровья там быть не положено, и хотя, если сейчас аннулировать уже выданную водителю справку о здоровье почти невозможно, в Министерстве социальных дел обещают, что со следующего года положение изменится, пишет Rus.ERR.

Председатель правления Общества семейных врачей Эстонии Ле Валликиви подтвердила, что  у врачей нет возможности досрочно аннулировать уже выданную справку, что означает, что даже серьезное заболевание не лишает ни автолюбителя, ни профессионала водительских прав.

В Министерстве социальных дел об этой проблеме знают и работают над созданием такой системы, которая автоматически передавала бы в Департамент шоссейных дорог информацию о диагнозах, которые несовместимы с управлением транспортным средством, сказал руководитель отдела развития здоровья Министерства социальных дел Агрис Коппель.

По словам Коппеля, разработка этой системы должна завершиться в следующем году. Тогда Департамент шоссейных дорог сможет на основании полученной от медиков информации приостанавливать действие водительских прав.

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