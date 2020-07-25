В Эстонии могут ограничить действие водительских прав из-за резкого ухудшения здоровья

Несовершенство государственных инфосистем порождает ситуации, когда за рулем автомобиля оказываются люди, которым по состоянию здоровья там быть не положено, и хотя, если сейчас аннулировать уже выданную водителю справку о здоровье почти невозможно, в Министерстве социальных дел обещают, что со следующего года положение изменится, пишет Rus.ERR.