Нарушители сортировки мусорных отходов рискуют получить штраф до 13 000 евро

В Пярну Организацией по ответственности производителей, Эстонской организацией по переработке отходов и Эстонской компанией по обороту тары установлено около ста контейнеров для сбора упаковочных материалов, которые снабжены контактными данными предприятия и типом упаковки, которую можно там разместить. По словам Марве Вирунурм, главного специалиста по охране окружающей среды и благоустройству управы города Пярну, упаковочные материалы составляют всего 40 процентов содержимого контейнеров, остальное - это стекло, унитазы, раковины, матрацы и тому подобное. Такой мусор должен быть вывезен на станцию или пункт сбора мусора.

Лицо, которое решает сэкономить деньги и отправить свой мусор в общественный контейнер для упаковки или бросить рядом с ним, рискует получить штраф в размере до 800 евро. «Я видела, как старый садовый компостер был брошен в упаковочный контейнер в Раэкюла. Я записала номер машины и возбудила дело о проступке. Доставка такого оборудования на сортировочную станцию ​​в Пайкре обошлась бы в несколько евро», - сказала Вирунурм.

«Из-за подобных случаев контейнеры быстро заполняются, и потребители этим недовольны. Если вы заметили, что кто-то засоряет упаковочные контейнеры, вы должны уведомить местную управу», - добавила Вирунурм. Однако сообщивший о неподобающем поведении должен быть готов к участию в расследовании проступка в качестве свидетеля. Таким образом, анонимные звонки не имеют смысла.