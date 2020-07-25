Сб, 25.07.2020
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  • Нарушители сортировки мусорных отходов рискуют получить штраф до 13 000 евро

Нарушители сортировки мусорных отходов рискуют получить штраф до 13 000 евро

Так выглядит контейнер для упаковок, стоящий на улице Кеваде в Вильянди.

ФОТО: Peeter Kümmel/Sakala/Scanpix

Люди, кладущие в контейнеры для упаковок мусор других категорий, могут быть оштрафованы на сумму до 800 евро, штраф замеченным за этим же деянием юридическим лицам может доходить до 13 000 евро, предупреждает Kodustiil.

В Пярну Организацией по ответственности производителей, Эстонской организацией по переработке отходов и Эстонской компанией по обороту тары установлено около ста контейнеров для сбора упаковочных материалов, которые снабжены контактными данными предприятия и типом упаковки, которую можно там разместить. По словам Марве Вирунурм, главного специалиста по охране окружающей среды и благоустройству управы города Пярну, упаковочные материалы составляют всего 40 процентов содержимого контейнеров, остальное - это стекло, унитазы, раковины, матрацы и тому подобное. Такой мусор должен быть вывезен на станцию или пункт сбора мусора.

Лицо, которое решает сэкономить деньги и отправить свой мусор в общественный контейнер для упаковки или бросить рядом с ним, рискует получить штраф в размере до 800 евро. «Я видела, как старый садовый компостер был брошен в упаковочный контейнер в Раэкюла. Я записала номер машины и возбудила дело о проступке. Доставка такого оборудования на сортировочную станцию ​​в Пайкре обошлась бы в несколько евро», - сказала Вирунурм.

«Из-за подобных случаев контейнеры быстро заполняются, и потребители этим недовольны. Если вы заметили, что кто-то засоряет упаковочные контейнеры, вы должны уведомить местную управу», - добавила Вирунурм. Однако сообщивший о неподобающем поведении должен быть готов к участию в расследовании проступка в качестве свидетеля. Таким образом, анонимные звонки не имеют смысла. 

«Место найдется для любых отходов, - сказал заведующий отделом городского имущества и технического обслуживания Кармо Някк. - В Пярну есть шесть мест, куда можно привезти различные виды отходов, но их по-прежнему вывозятся на улицы и на задние дворы».

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