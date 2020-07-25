На Украине новый всплеск заболеваемости COVID-19: более тысячи диагнозов и 19 смертей за сутки

611 человек выздоровели, сообщает сайт Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

Днем ранее, 24 июля, сообщалось о 972 заболевших, 23 июля - о 856, 22 июля - о 829 новых случаях. 21 июля было 673 новых заболевших COVID-19.

Общее число инфицированных составило на утро субботы 63 929 человек, выздоровевших - 35 497, умерли с начала пандемии от COVID-19 на Украине 1 590 человек.

Сейчас в стране болеют COVID-19 26 842 человека, что на 476 больше, чем днем ранее.