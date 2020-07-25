На Украине новый всплеск заболеваемости COVID-19: более тысячи диагнозов и 19 смертей за сутки

На Украине вновь резко возросло количество новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19 - за прошедшие сутки по состоянию на утро субботы зафиксировано 1106 новых инфицированных, 19 человек из числа ранее заболевших скончались.
611 человек выздоровели, сообщает сайт Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).
Днем ранее, 24 июля, сообщалось о 972 заболевших, 23 июля - о 856, 22 июля - о 829 новых случаях. 21 июля было 673 новых заболевших COVID-19.
Общее число инфицированных составило на утро субботы 63 929 человек, выздоровевших - 35 497, умерли с начала пандемии от COVID-19 на Украине 1 590 человек.
Сейчас в стране болеют COVID-19 26 842 человека, что на 476 больше, чем днем ранее.
Наибольшее число выявленных случаев заболевания COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Ровенской области (143) и Киеве (129).