Галерея ⟩ Живой ковер из светлячков окутал средневековый замок

Настоящее чудо произошло возле замка Торрекьяра в провинции Парма на севере Италии. Когда наступила темнота, засияли тысячи светлячков, покрыв землю вокруг средневекового замка светящимся ковром, пишет Kodustiil.
На снимках, сделанных местным фотографом Альберто Паницца, тысячи светящихся насекомых порхают в брачном танце, отмечает в публикации SWNS.com.
Замок Торрекьяра считается одним из красивейших в Италии. Он был построен в период с 1448 по 1460 год герцогом Пьером Марией Росси для своей возлюбленной Бьянки Пеллегрини де Арлуно.