Сб, 25.07.2020
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Finnair ежедневно терпит убытки в 2 миллиона евро, Stockmann ушел в минус

Stockmann.

ФОТО: Edijs Pālens / LETA

Ряд больших финских компаний опубликовал вчера свои результаты за второй квартал, пишет YLE.

Среди них - сеть универмагов Stockmann, которая потерпела в апреле-июне убытки в размере почти двух миллионов евро. Год назад прибыль компании составляла порядка 16 миллионов евро.

Также свой финансовый отчет опубликовала национальная авиакомпания Finnair: во втором квартале убытки авиаперевозчика составили 174 миллиона евро, то есть около двух миллионов евро ежедневно.

В связи с коронакризисом пассажирпоток Finnair сократился в апреле-июне почти на 98 процентов.

По словам исполнительного директора компании Топи Маннера, компании вряд ли удастся избежать увольнения сотрудников. Сейчас около 60 % пилотов отправлены в вынужденный отпуск. В то же время компания собирается в сентябре увеличить число рейсов до 50 % от прошлогодних показателей.

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