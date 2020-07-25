Finnair ежедневно терпит убытки в 2 миллиона евро, Stockmann ушел в минус

Среди них - сеть универмагов Stockmann, которая потерпела в апреле-июне убытки в размере почти двух миллионов евро. Год назад прибыль компании составляла порядка 16 миллионов евро.

Также свой финансовый отчет опубликовала национальная авиакомпания Finnair: во втором квартале убытки авиаперевозчика составили 174 миллиона евро, то есть около двух миллионов евро ежедневно.

В связи с коронакризисом пассажирпоток Finnair сократился в апреле-июне почти на 98 процентов.