Сб, 25.07.2020
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  • В Таллинне пожилая женщина на машине врезалась в столб: два человека попали в больницу

В Таллинне пожилая женщина на машине врезалась в столб: два человека попали в больницу

Скорая помощь.

ФОТО: Eero Vabamägi

По данным Департамента полиции и погранохраны, за последние сутки на дорогах Эстонии произошло только одно тяжелое ДТП, в котором пострадали люди.

В пятницу, 24 июля, в 13.55 в Таллинне возле дома на улице Метса, 81 произошло ДТП: 80-летняя женщина на автомобиле Nissan Micra врезалась в расположенный на дороге фонарный столб.

Находившиеся в машине 74-летняя и 77-летняя пассажирки были доставлены в Северо-Эстонскую региональную больницу.

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