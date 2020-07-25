В Таллинне пожилая женщина на машине врезалась в столб: два человека попали в больницу

По данным Департамента полиции и погранохраны, за последние сутки на дорогах Эстонии произошло только одно тяжелое ДТП, в котором пострадали люди.
В пятницу, 24 июля, в 13.55 в Таллинне возле дома на улице Метса, 81 произошло ДТП: 80-летняя женщина на автомобиле Nissan Micra врезалась в расположенный на дороге фонарный столб.
Находившиеся в машине 74-летняя и 77-летняя пассажирки были доставлены в Северо-Эстонскую региональную больницу.
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