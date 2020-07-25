В Эстонии за сутки подтверждено семь случаев заражения коронавирусом

Два зараженных из Тарту, в двух случаях речь идет об иностранных работниках, которые являются гражданами Польши. Еще три случая в статистике отражают повторные тесты украинской рабочей силы.

По состоянию на утро 25 июля, в больничном лечении от коронавируса в Эстонии нуждалось три пациента. На искусственной вентиляции легких никого нет. За минувшие сутки информации о новых смертельных случаях не поступало. Всего в Эстонии коронавирус унес жизни 69 человек.

На сегодняшний день выписано 393 пациента, закончено 380 историй болезни.

По состоянию на сегодняшний день выздоровел 1 921 человек. Из них истории болезни 1450 пациентов закончены (75,4%), у 471 человека (24,6%) с момента положительного результата теста прошло более чем 28 дней, и человек не находится на больничном лечении.

В общей сложности в Эстонии сделано более 116 000 первичных тестов, из них 2033, т.е. 1,8% были положительными на вирус SARS-CoV-2.

Подробную статистику данных по коронавирусу можно смотреть по ссылке www.koroonakaart.ee/ru.

Департамент здоровья напоминает, что во избежание распространения коронавируса, вызывающего COVID-19 SARS-CoV-2, следует тщательно мыть руки, оставаться дома в случае заболевания и оставлять достаточное пространство для дыхания своим согражданам. Коронавирус распространяется от инфицированного человека к здоровому в основном через тесный контакт. Тесным контактом считается ситуация, когда люди находятся на расстоянии ближе чем на 2 метра друг к другу в течение 15 минут.