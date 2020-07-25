Дом или квартира? Дело не в деньгах, а в атмосфере

С недавних времен Департамент статистики ведет блог о недвижимости, в котором публикуются аналитические материалы, представляющие интерес для широкого читателя.

Квартира - оплот социализма

Купить можно только то, что продается. Рассматривая выставленную на продажу недвижимость с исторической точки зрения, можно сделать вывод, что в квартирах подчеркивается социалистический образ жизни, а в домах царит атмосфера историчности.

Судя по объявлениям о продаже жилых помещений, рынок в настоящее время предлагает объекты в весьма значительном диапазоне с начала прошлого века до наших дней. Что касается квартир, то 54 процента предложений находятся в домах постройки начиная с 2000 года. Вторая по величине группа квартир - 34 процента - находится в домах 1960–1990 годов. Квартиры в домах, построенных между 1900 и 1960 годами, занимают всего 9,5 процента от всех предложений.

Доля продающихся частных домов, построенных после 2000 года, также составляет 54 процента от выставленных на продажу. Доля домов, построенных в 1900–1960 годах, достигает 21 процента. Дома, построенные в период с 1960 по 1990 год, занимают всего 17 процентов рынка.