Дом или квартира? Дело не в деньгах, а в атмосфере

Покупая недвижимость, вы обычно покупаете не только жилое или коммерческое помещение, или земельный участок, но и эмоции, статус, принадлежность к обществу, историческое наследие, традиции и многое другое. Исходя из этого, на рынке жилья Эстонии в настоящее время есть выбор между историческим и рациональнo-социалистическим образом жизни.
С недавних времен Департамент статистики ведет блог о недвижимости, в котором публикуются аналитические материалы, представляющие интерес для широкого читателя.
Квартира - оплот социализма
Купить можно только то, что продается. Рассматривая выставленную на продажу недвижимость с исторической точки зрения, можно сделать вывод, что в квартирах подчеркивается социалистический образ жизни, а в домах царит атмосфера историчности.
Судя по объявлениям о продаже жилых помещений, рынок в настоящее время предлагает объекты в весьма значительном диапазоне с начала прошлого века до наших дней. Что касается квартир, то 54 процента предложений находятся в домах постройки начиная с 2000 года. Вторая по величине группа квартир - 34 процента - находится в домах 1960–1990 годов. Квартиры в домах, построенных между 1900 и 1960 годами, занимают всего 9,5 процента от всех предложений.
Доля продающихся частных домов, построенных после 2000 года, также составляет 54 процента от выставленных на продажу. Доля домов, построенных в 1900–1960 годах, достигает 21 процента. Дома, построенные в период с 1960 по 1990 год, занимают всего 17 процентов рынка.
Решивший приобрести квартиру покупатель имеет возможность найти подходящий для себя продукт плановой экономики, предшествовавшей современной - рыночной, а значит принять социалистический образ жизни, действовавший в то время. При покупке дома, скорее всего, будет невозможно купить дом, сохранившийся с советских времен без изменений. С другой стороны, выбирая частные дома, вы можете найти настоящие исторические жемчужины, которые позволят вам воссоздать атмосферу столетней давности.