Фото и видео ⟩ «Путина в отставку»: в Хабаровске идет 15-й день массовых акций в поддержку Фургала

Корреспондент "Коммерсанта" оценил число митингующих в пиковые моменты шествия более чем в 50 тысяч человек.

Источник издания в УМВД по региону сообщил, что в Москву будет отправлено донесение о 12 тысячах участниках, - столько же МВД РФ давало по субботам 11 и 18 июля. Издание Dvhab.ru пишет о нескольких десятках тысяч человек, но подвергает сомнению оценку в 95 тысяч человек, которую приводят в соцсетях.

В администрации Хабаровска еще до окончания акции заявили о 6,5 тыс. протестующих, а число пришедших к зданию правительства региона в прошлую субботу оценили в 10 тысяч человек. "На площади перед правительством региона сегодня собралось около трех тысяч человек. Акция проходит мирно с призывами освободить бывшего главу региона или провести открытое судебное заседание. Во время шествия к толпе присоединились еще около 3,5 тысяч человек", - говорится на сайте администрации.

Как и во время предыдущих акций, жители Хабаровска собрались на площади Ленина, прошли шествием по центральным улицам и снова вернулись на площадь. Помимо лозунгов в поддержку Сергея Фургала звучало много лозунгов против врио региона Михаила Дегтярева: "Чемодан - вокзал - Самара", "На чужой край рот не разевай".

Звучали требования обеспечить открытое судебное разбирательство по делу Фургала в Хабаровске с участием присяжных, отправить в отставку полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева и мэра Хабаровска Сергея Кравчука, назначить врио Хабаровского края местного политика, пишет "Медуза".

Корреспондент "Сибирь.Реалии" отмечает, что митингующие все больше обращаются к федеральной власти: "Путина в отставку", "20 лет доверия нет", "Россия просыпайся", "Мы здесь власть". Также участники держали плакаты с лицами известных телепропагандистов - Дмитрия Киселева, Ольги Скабеевой, Евгения Попова, Владимира Соловьева с подписью "Нет продажным СМИ". Под конец митинга к протестующим подъехал "Фургаломобиль".

Михаил Дегтярев, ни разу не вышедший к митингующим, на выходные улетел из Хабаровска, а жителям города посоветовал провести "на даче, проведать родных, заняться чем-то общественно полезным". Говоря о своих планах, врио губернатора сказал, что хочет "пообщаться с людьми в глубинке" и проверить, как идет подготовка к отопительному сезону. Ранее Дегтярев заявил, что протесты в городе подогреваются иностранцами. В Кремле с этим не согласились, но заявили, что акции являются "питательной почвой для псевдооппозиционеров" из других регионов.

За несколько часов до акции протеста в Хабаровске сотрудники полиции пытались отправить на двухнедельный карантин по коронавирусу прилетевших из Москвы членов "Открытой России". Как сообщается в Telegram-канале организации, полицейские "временно ограничили передвижение" координатора "Открытки" Марии Кузнецовой в холле отеля в Хабаровске, так как она якобы была в контакте с заболевшим и подлежит обсервации в гостинице "Турист".