Король отопления подтвердил титул: Кристьян Раху ворочает миллионами

Большая часть этих денег не используется. На конец прошлого года на балансе холдинга UG Investeeringud было 214,6 млн евро свободных денежных средств против 276 млн евро на конец 2018 года.

В 2019 году Раху инвестировал 16,5 млн евро и получил 11 млн евро в виде дивидендов.

В январе прошлого года UG Investeeringud приобрела компанию Ühiseenused, занимающуюся платной парковкой, у охранной компании G4S. На момент объявления о сделке стороны не называли ее стоимость, но компания заплатила шесть миллионов евро за финансовый отчет UG Investeeringute за предыдущий год.

В конце прошлого года компания Раху приняла участие в раунде финансирования эстонской стартап-компании Procurement.com - было привлечено 600 000 евро.

Месяц назад компания UG Investeeringud получила Департамента конкуренции на покупку компании Thermory, производителя термальной древесины, у фонда Livonia Partners. Детали сделки сторонами не разглашаются.

Штаб-квартира Thermory находится в Эстонии. Компания производит термообработанную древесину, материалы для саун, террасные и облицовочные доски. Годовой оборот компании составляет более 100 миллионов евро, а ее заводы расположены в трех странах. До сих пор UG Investeeringud был миноритарным акционером компании.

Летом прошлого года Раху и Сийм Теллер также основали фонд бизнес-ангелов Lemonade Stand. Первой инвестицией фонда в пять миллионов евро было страховое приложение Cachet, созданное бывшим членом Партии реформ и членом Рийгикогу Калле Паллингом вместе с Хеди Мардисоо.

В 2018 году Раху получил дивиденды в размере 39 миллионов евро от UG Investments, что было самыми большими дивидендами, когда-либо полученными частным лицом из Эстонии.