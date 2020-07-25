Министр Кийк: предоставление медицинских консультаций в интернете продолжится

Предоставление медицинских консультаций в интернете сохранится, это поддержали как больницы, так и медицинские работники, сказал ERR министр социальных дел Танель Кийк, пояснив, что изменения в списке медицинских услуг вступят в силу 1 сентября, но некоторые вступят в силу задним числом, в том числе и возможность удаленных консультаций.
По оценке министра, в некоторых случаях это также улучшит доступность услуги и сократит список ожидающих лечения. Многие проблемы не могут быть решены с помощью дистанционной консультации, но, по словам министра, лечащий врач может решить с пациентом, когда необходимо обычное посещение врача, а когда решения могут быть приняты с помощью видеомоста.
Кийк отметил, что Больничная касса во время кризиса внесла изменения в список услуг, что позволяет при необходимости компенсировать расходы. Это означает, что в случае второй волны вируса можно будет произвести определенные расходы в соответствии с отдельным списком расценок и получить компенсацию из Больничной кассы.
"Это делает больничную систему более устойчивой и повышает скорость реагирования", - отметил министр.