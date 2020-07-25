Сб, 25.07.2020
С большим усердием готовится почва для таких изменений, при которых хозяином вашего тела может стать кто-то другой. Маари Пыйм
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  • Министр Кийк: предоставление медицинских консультаций в интернете продолжится

Министр Кийк: предоставление медицинских консультаций в интернете продолжится

Sotsiaalminister Tanel Kiik teatas pressikonverentsil, et sotsiaalministeerium maksab lähipäevil ise toetused välja.

ФОТО: Tairo Lutter

Предоставление медицинских консультаций в интернете сохранится, это поддержали как больницы, так и медицинские работники,  сказал ERR  министр  социальных дел Танель Кийк,  пояснив, что изменения в списке медицинских услуг вступят в силу 1 сентября, но некоторые вступят в силу задним числом, в том числе  и возможность удаленных консультаций.

По оценке министра, в некоторых случаях это также улучшит доступность услуги и сократит список ожидающих лечения. Многие проблемы не могут быть решены с помощью дистанционной консультации, но, по словам министра, лечащий врач может решить с пациентом, когда необходимо обычное посещение врача, а когда решения могут быть приняты с помощью видеомоста.

Кийк отметил, что Больничная касса во время кризиса внесла изменения в список услуг, что позволяет при необходимости компенсировать расходы. Это означает, что в случае второй волны вируса можно будет произвести определенные расходы в соответствии с отдельным списком расценок и получить компенсацию из Больничной кассы.

"Это делает больничную систему более устойчивой и повышает скорость реагирования", - отметил министр.

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