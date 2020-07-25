Министр Кийк: предоставление медицинских консультаций в интернете продолжится

По оценке министра, в некоторых случаях это также улучшит доступность услуги и сократит список ожидающих лечения. Многие проблемы не могут быть решены с помощью дистанционной консультации, но, по словам министра, лечащий врач может решить с пациентом, когда необходимо обычное посещение врача, а когда решения могут быть приняты с помощью видеомоста.