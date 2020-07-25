Сб, 25.07.2020
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  • Посадите рядом с огурцами одно популярное растение, и будет вам счастье!

Посадите рядом с огурцами одно популярное растение, и будет вам счастье!

ФОТО: Shutterstock

Огурцы - очень восприимчивая к вредителям овощная культура. Чтобы уберечь огурчики от вредителей, нужно всего лишь посадить рядом популярные цветы, советует Kodustiil.

А именно, землю под огурцами следует засадить настурцией - яркими цветами с  довольно специфическим запахом, рекомендует блогер и садовод с многолетним опытом Эми Стросс.

Эми, ухаживающая за минисадом, в прошлом имела много проблем с вредными насекомыми, включая паутинных клещей, которые, как правило, безжалостно уничтожают стебли и листья огурцов. Но как-то раз Эми прочитала, что если выращивать огурцы вместе с настурцией, то нашествия паутинных клещей можно избежать. 

Вот уже несколько лет ее огуречные грядки выглядят так: живые и здоровые огурцы тянутся вверх, а под ними, в самом низу, на поверхности земли растет яркая настурция. 

«Запах этих цветов действительно слишком сильный и отпугивает многих вредителей. Во всяком случае, оказалось, что от настурции много пользы. А еще это просто очень красиво смотрится», - говорит Эми.

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