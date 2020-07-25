Традиционное мероприятие в память о павших на Синимяэ отменено впервые с 1992 года

Уже в июне оргкомитет мероприятия принял решение о том, что традиционное празднование годовщины оборонительных сражений в Эстонии на Синимяэ в последнюю субботу июля не состоится из-за коронакризиса.

25 июля оргкомитет призвал почтить память участников оборонительных сражений Эстонии и возложить венки к памятникам Войны за независимость. Этим утром венки также были возложены у памятников на мемориале Синимяэ.

В музее в Вайвара в 13 часов начнется лекция историка Кулло Арьякаса о битве на Синимяэ.