Традиционное мероприятие в память о павших на Синимяэ отменено впервые с 1992 года

Традиционно проходящее в последнюю субботу июля мемориальное мероприятие-слет на Синимяэ в этом году было отменено: организаторы обосновывают это вирусом. В то же время они призывают людей возложить сегодня венки к памятникам Освободительной войны по всей Эстонии, пишет Postimees.
Уже в июне оргкомитет мероприятия принял решение о том, что традиционное празднование годовщины оборонительных сражений в Эстонии на Синимяэ в последнюю субботу июля не состоится из-за коронакризиса.
25 июля оргкомитет призвал почтить память участников оборонительных сражений Эстонии и возложить венки к памятникам Войны за независимость. Этим утром венки также были возложены у памятников на мемориале Синимяэ.
В музее в Вайвара в 13 часов начнется лекция историка Кулло Арьякаса о битве на Синимяэ.
Битва за Синимяэ между Красной Армией и немецкими войсками, проходившая с 25 июля по 12 августа 1944 года, является битвой с наибольшим количеством жертв на эстонской земле. Точное количество людей, павших в Синимяэ, неизвестно. Говоря о потерях Красной Армии, историк Юло Таймре называет 170 000 человек, а на немецкой стороне - 10 000 человек. По оценкам, в Синимяэ погибло около 2500 эстонцев в немецкой форме.