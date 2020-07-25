Необычно ⟩ Застекленная ванная комната посреди квартиры

Студия FILD Design Thinking Company оформила интерьер квартиры площадью 82 м2 в Киеве. Целью проекта было создание пространства, перекликающегося с мировоззрением владельца. Посмотреть, что получилось в результате, предлагает HQRoom.
Центральным элементом интерьера является застекленная ванная комната. Ее монолитный корпус выполнен из текстурной плитки, покрывающей все пространство ванной, включая полки, стены и потолок. Решение предлагает идеальные условия для расположения аксессуаров.
Стеклянная стена визуально противостоит сплошным бетонным стенам квартиры, что и создает необычный эффект. Водоотталкивающие тканевые шторы можно регулировать с помощью пульта дистанционного управления.
Все фотографии этого экстравагантного жилища можно посмотреть ЗДЕСЬ.
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