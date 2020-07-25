Пропавший советский олимпийский чемпион найден мертвым

Волонтеры и спасатели обнаружили в Подмосковье тело олимпийского чемпиона 1964 года по вольной борьбе, спортивного журналиста Александра Иваницкого, сообщает Newsru.
"Иваницкий Александр Владимирович найден. Погиб. Глубочайшие соболезнования родным и близким", - сообщил в Twitter поисковый волонтерский отряд "Лиза Алерт", который осуществлял поиски пропавшего.
82-летний Иваницкий 22 июля ушел в лес за грибами в окрестностях Рузы. Возле реки Вейна были обнаружены его вещи и телефон. Как предположил его сын, после того как отец вошел в воду, у него могли случиться проблемы с сердцем. К поискам были привлечены полиция, водолазы, волонтеры и спасатели с вертолетом.
"В 11 утра сегодня водолазы нашли тело папы. В том же месте, где он вошел в воду, переплывал реку и не доплыл", - сообщил РИА "Новости" сын Александра Иваницкого Владимир.
#ЛизаАлерт— Инфорг ЛизаАлерт (@inforglizaalert) July 23, 2020
Внимание, выезд!
Пропал #Иваницкий Александр Владимирович (83 года), д.Ельники, #Рузский р-н, МО
Сбор сейчас: 55.793966, 36.247459
На месте нужны люди, ОК.
Одежда - мокрый лес.
Координатор: Анастасия Булка
Инфорг: Татьяна Япа @crevice4
Тема: https://t.co/fvNS5go6dh pic.twitter.com/xUmm4Rmh7u
Александр Иваницкий - советский борец вольного стиля, чемпион Олимпийских игр 1964 года в Токио, четырехкратный чемпион мира, заслуженный мастер спорта СССР. Он комментировал открытие и закрытие Олимпиады в Москве 1980 года, был главным редактором спортивных программ на Гостелерадио СССР, преподавал на факультете журналистики МГУ.