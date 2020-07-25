Пропавший советский олимпийский чемпион найден мертвым

"Иваницкий Александр Владимирович найден. Погиб. Глубочайшие соболезнования родным и близким", - сообщил в Twitter поисковый волонтерский отряд "Лиза Алерт", который осуществлял поиски пропавшего.

82-летний Иваницкий 22 июля ушел в лес за грибами в окрестностях Рузы. Возле реки Вейна были обнаружены его вещи и телефон. Как предположил его сын, после того как отец вошел в воду, у него могли случиться проблемы с сердцем. К поискам были привлечены полиция, водолазы, волонтеры и спасатели с вертолетом.

"В 11 утра сегодня водолазы нашли тело папы. В том же месте, где он вошел в воду, переплывал реку и не доплыл", - сообщил РИА "Новости" сын Александра Иваницкого Владимир.