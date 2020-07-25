Германия: "Вторая волна коронавируса уже наступила"

25 июля количество новых выявленных заболеваний коронавирусом в Гермении несколько ниже, чем в предыдущий день. Однако за последние 24 часа было выявлено 781 новых инфицированных. Два дня назад стало известно о 805 случаях.

Общее количество заболевших в Германии выросло до 204 964.

Количество смертей в Германии за сутки увеличилось на семь, составив 9 118. Немецкие эксперты опасаются, что введенные послабления в повседневной жизни, а также свобода передвижения и открытие границ внутри Европы будут и далее способствовать росту инфицированных.

Премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер заявил, что вторая волна пандемии уже настигла Германию.

"Вторая волна коронавируса уже здесь. Она ощущается каждый день", - высказался политик. "Каждый день появляются новые очаги инфекции, которые могут повлечь за собой очень большие цифры, - отметил он.