Сб, 25.07.2020
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Государство планирует привести в порядок данные о полученной в наследство недвижимости

Нотариус. Иллюстративное фото.

ФОТО: Shutterstock

В случае смерти человека его имущество с момента смерти переходит к наследникам, но эти изменения часто не регистрируются в Крепостной книге. Министерство юстиции разрабатывает законопроект, чтобы сделать записи обязательными по завершению процедуры наследования, передает Rus.ERR.

После смерти человека его имущество наследуется, и если в него входит недвижимость, то наследник становится ее собственником. Но не всегда сразу ясно, кто является наследниками умершего, это определяется в ходе процедуры об установлении права наследования. При этом запись в Крепостной книге исправляется на основании заявления нового собственника.

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