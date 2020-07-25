Государство планирует привести в порядок данные о полученной в наследство недвижимости

После смерти человека его имущество наследуется, и если в него входит недвижимость, то наследник становится ее собственником. Но не всегда сразу ясно, кто является наследниками умершего, это определяется в ходе процедуры об установлении права наследования. При этом запись в Крепостной книге исправляется на основании заявления нового собственника.