Государство планирует привести в порядок данные о полученной в наследство недвижимости

В случае смерти человека его имущество с момента смерти переходит к наследникам, но эти изменения часто не регистрируются в Крепостной книге. Министерство юстиции разрабатывает законопроект, чтобы сделать записи обязательными по завершению процедуры наследования, передает Rus.ERR.
После смерти человека его имущество наследуется, и если в него входит недвижимость, то наследник становится ее собственником. Но не всегда сразу ясно, кто является наследниками умершего, это определяется в ходе процедуры об установлении права наследования. При этом запись в Крепостной книге исправляется на основании заявления нового собственника.