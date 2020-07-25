Трамп заявил о скупке США 90% запасов антивирусного лекарства

"Моя администрация обеспечила контроль над 90% мировых запасов препарата ремдесивир, который обладает замечательным действием", - указал он.

LIVE: President @realDonaldTrump delivers remarks on lowering drug prices https://t.co/RfHCwpgRCp — The White House (@WhiteHouse) July 24, 2020

В начале июля о том, что власти Соединенных Штатов скупили практически все запасы ремдесивира, сообщила британская газета The Guardian. По данным издания, администрация Трампа купила более 500 тысяч доз у калифорнийской биофармацевтической компании Gilead Sciences. Это составляет все запасы компании на июль и 90% от того, что компания произведет в августе и сентябре.

Европейцы надеются на поставки ремдесивира

Ремдесивир был изначально разработан Gilead Sciences для борьбы с лихорадкой Эбола, а позднее показал эффективность в борьбе с коронавирусами - возбудителями заболеваний SARS и MERS. В середине апреля канадские исследователи сообщили, что ремдесивир блокирует размножение коронавируса. В мае США выдали экстренное разрешение на использование препарата для лечения зараженных коронавирусом.

"Хотя сведения о безопасности и эффективности использования ремдесивира при лечении госпитализированных с коронавирусом ограничены, исследуемый препарат показал во время клинических испытаний ускорение сроков выздоровления некоторых пациентов", - указывалось в пресс-релизе медицинского регулятора Минздрава США FDA.

Аналогичное решение приняли власти ряда стран, в том числе Японии, Южной Кореи, Индии, Великобритании и Израиля.