Картина дня: коронавирус в ночном клубе, штраф за отходы и король отопления

В Эстонии за сутки подтверждено семь случаев заражения коронавирусом

За последние сутки в Эстонии было проанализировано 365 тестов на COVID-19, вызванного вирусом SARS-CoV-2, из которых семь проб дали положительный результат. Читать дальше...

Новый очаг заражения? У еще одного посетителя ночного клуба нашли коронавирус

24 июля, Департамент здоровья сообщил, что зараженный коронавирусом житель Тарту посещал спа, ночной клуб, кинотеатр и магазины. Сегодня утром выяснилось, что во время похода в ночной клуб Vabank он заразил находившегося с ним товарища. Читать дальше...

ОТ РЕДАКЦИИ 〉 Повод для паники

Едва ли не самая обсуждаемая, хотя и крайне спекулятивная, связанная с коронавирусом тема последних месяцев, - вторая волна пандемии, которую миру прочат не то осенью, не то зимой. Редакция Rus.Postimees в колонке мнений рассуждает о том, чем чреват ввоз украинских работников, у троих из которых выявлен коронавирус. Читать дальше...

ЛИЦО НЕДЕЛИ 〉 Зарплата раздора

На этой неделе министр образования Майлис Репс назначила руководителем только что созданного Департамента по делам образования и молодежи Уллу Илиссон, оклад которой на данном посту будет составлять 6900 евро в месяц. Многие были крайне возмущены этой новостью. Справедливо ли это возмущение? Читайте мнение редакции...

В Эстонии могут ограничить действие водительских прав из-за резкого ухудшения здоровья

Несовершенство государственных инфосистем порождает ситуации, когда за рулем автомобиля оказываются люди, которым по состоянию здоровья там быть не положено, и хотя, если сейчас аннулировать уже выданную водителю справку о здоровье почти невозможно, в Министерстве социальных дел обещают, что со следующего года положение изменится. Читать дальше...

Нарушители правил сортировки мусорных отходов рискуют получить штраф до 13 000 евро

Люди, кладущие в контейнеры для упаковок мусор других категорий, могут быть оштрафованы на сумму до 800 евро, а штраф замеченным за этим же деянием юридическим лицам и вовсе может доходить до 13 000 евро. Читать дальше...

В Таллинне пожилая женщина на машине врезалась в столб: два человека попали в больницу

По данным Департамента полиции и погранохраны, за последние сутки на дорогах Эстонии произошло только одно тяжелое ДТП, в котором пострадали люди. Читать дальше...

ВОЗ бьет тревогу по поводу роста числа новых случаев Covid-19 в Европе

Европейское отделение Всемирной организации здравоохранения выразило тревогу в связи с приростом новых случаев коронавируса на континенте, указав, что странам в случае необходимости стоило бы ввести более строгие ограничения. Читать дальше...

На Украине новый всплеск заболеваемости COVID-19: более тысячи диагнозов и 19 смертей за сутки

На Украине вновь резко возросло количество новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19 - за прошедшие сутки по состоянию на утро субботы зафиксировано 1106 новых инфицированных, 19 человек из числа ранее заболевших скончались. Читать дальше...

Минздрав России назвал сроки снятия в стране всех коронавирусных ограничений

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что все ограничения, введенные в России из-за коронавируса, могут быть полностью сняты лишь в феврале следующего года. Читать дальше...

Король отопления подтвердил титул: Кристьян Раху ворочает миллионами