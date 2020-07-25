Фото ⟩ Поиски пропавшего в лесу Михаила продолжаются: нужна помощь добровольцев

"В субботу, первого августа, у нас будет больше лидеров групп, и мы сможем охватить больше секторов, если люди придут на помощь. Штаб-квартира находится в Доме общества Ридакюла (Ridaküla Seltsimaja). Первый сбор в 12:00, второй - в 16:00", - пишут организаторы. Информация продублирована на русском языке в Фейсбук-группе Добровольцы Ида-Вирумаа.

Всех добровольцев просят одеться в соответствии с погодой, иметь при себе заряженный мобильный телефон и бутылку воды.

Заблудившийся в лесу Михаил. ФОТО: Erakogu

Полиция 24 июля вечером получила сообщение, что отправившийся полтора дня назад в лес Михаил до сих пор не вернулся домой. Полиция развернула поиски в лесу и в пятницу вечером связалась с ним по телефону. С помощью позиционирования его местоположение было определено в волости Кадрина в районе Ридакюла. Когда патруль проверял этот район, Михаил уже ушел оттуда далее в волость Тапа в район Лообу. Его искали служебные собаки, добровольцы, летный отряд и дроны как днем, так и ночью, но поиски успехом не обернулись.

Ранним субботник утром телефон Михаила вновь оказался в зоне доступа и включился. Полиция получила только информацию, что нуждающийся в помощи слышал предположительно раздающиеся с железной дороги звуки, когда контакт с ним вновь оборвался из-за плохой связи или разряженного телефона. Поиски продолжили от озера Охепалу до Тапа полицейские, местные охотники, добровольцы и военнослужащие. Вновь были привлечены служебные собаки, вертолет и спасатели Тапа на квадроциклах.

В воскресенье утром к полицейским и спасателям присоединились добровольцы и военнослужащие, также ожидается вертолет для прочесывания зоны над озером Охепалу.

Поиски Михаила осложняет то обстоятельство, что он постоянно находится в движении, поэтому приходится проверять и ранее уже обследованные места, а зона поисков только увеличивается.

ФОТО: Ain Liiva

"Если кто-то заблудился в лесу, он должен сразу без чувства стыда звонить по номеру 112 и звать на помощь. С каждым пройденным днем и ночью, когда человек думает, что своими силами выйдет из леса, вероятность выживания снижается из-за обезвоживания. Также с каждым часом разряжается батарея телефона и снижается возможность полиции получить информацию о возможном местонахождении нуждающегося в помощи. Также в теплые летние ночи в лесу есть опасность, что при движении по темноте человек может, например, травмироваться, поэтому не сможет больше двигаться или позвать на помощь", - сказал руководитель поисков, участковый Раквереского отделения полиции Марго Кукк.